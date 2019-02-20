Инструкция: Как не платить чужие долги за ЖКХ в Бердске

Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные и жилищные услуги привела к тому, что каждый, даже тот, кто платит аккуратно, может столкнуться со списанием с банковского счета некоторой суммы.

Эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин назвал пять таких вариантов, о которых надо помнить. И дал советы на страницах Российской газеты, как не попасть на чужие коммунальные долги.

Пять подводных камней при оплате за ЖКХ



Ситуация первая. Надо иметь регистрацию строго по месту фактического жительства. Поскольку зарегистрированы — значит, обязаны гасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой.

Ситуация вторая. Совместная собственность. Следует сразу распределить зоны ответственности, то есть расчетные счета. Сделать это можно двумя способами: непосредственно обратившись в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а в случае отказа — в суд. Все надо сразу оформить официально, например, при разводе. Иначе придется платить за долги бывшего супруга.

Ситуация третья. Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на других — ответственных и добросовестных. Самый простой способ избежать оплаты счетов за соседей — перейти на прямые договоры.

Ситуация четвертая. Нередко оплачивать чужие долги приходится тем, кто продал свою квартиру. Надо проследить, чтобы новый владелец переоформил на себя лицевой счет, связаться со всеми поставщиками ресурсов и сообщить, что у квартиры сменился владелец.

Ситуация пятая. Также можно попасть на долги прошлого владельца при покупке квартиры. По закону новый собственник не отвечает по долгам прежнего. Исключение составляют только взносы на капитальный ремонт.

Но на практике случаются вопиющие нарушения. Так что сразу же после регистрации права собственности необходимо уведомить все обслуживающие организации о смене собственника и переоформить лицевые счета на обслуживание. Если же управляющая компания или поставщик ресурсов все равно требуют оплатить долг прежнего хозяина, то можно написать заявление в прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство.

Обязанности управляющих компаний

В Государственной жилищной инспекции по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, по договору управления многоквартирным домом управляющая в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями лицам или в случаях, предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Приказом государственной жилищной инспекцией Новосибирской области от 29 сентября 2017 № 78 утвержден перечень нормативных правовых актов, их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской области.

Ознакомиться с указанным перечнем нормативных правовых актов можно на сайте государственной жилищной инспекции Новосибирской области, в разделе «Реформаконтрольно-надзорной деятельности».

В соответствии с ч. 11 ст. 162 ЖК РФ, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года обязана предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. Согласно п. 4 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления должен быть предусмотрен в указанном договоре.

В силу п. 4 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ председатель совета многоквартирного дома осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений, подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества, акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.

В случае, если управляющая компания не исполняет требования, установленные п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110, следует обращаться в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

Виды услуг и работ, необходимые для содержания и эксплуатации многоквартирного дома, предусмотрены нормативными правовыми актами, перечень которых утвержден приказом государственной жилищной инспекцией Новосибирской области от 29.09.2017 № 78.

Виды услуг организационного и управленческого характера или стандарты управления многоквартирным домом, предусмотрены п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением правительства РФ от 15.05.2013 № 416.

Обязанности собственников квартир

Согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ при выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50 % голосов от общего числа голосов собственников, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя — плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, взнос на капитальный ремонт и плату за коммунальные услуги.

В соответствии с положениями п.п. 18, 21 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением правительства РФ от 13.08.2006 № 491, текущий и капитальный ремонт общего имущества проводится исключительно на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При этом, в силу п. 17 Правил, собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. Таким образом, текущий и капитальный ремонт, в зависимости от степени изношенности общего имущества в доме и объемов работ, производится на основании решения и за счет средств собственников такого дома.