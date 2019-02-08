Погиб в Сирии российский военнослужащий

Сообщение о гибели российского военнослужащего Максима Плетнева опубликовано на сайте Тихорецкого района Краснодарского края, откуда он родом. В сообщении, опубликованном 5 февраля, сказано, что Плетнев погиб 31 января на 25-м году жизни при выполнении служебного задания. В сообщении уточняется, что с 2012 года Плетнев проходил службу в Вооруженных силах России, служил в ВДВ. Плетнев погиб «при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике и похоронен на родине», уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

О гибели Плетнева сообщило в тот же день местное издание «Тихорецкие вести». Сообщалось, что 4 февраля Плетнев был похоронен на тихорецком кладбище. «Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня», — написало издание.

Двое родственников военнослужащего подтвердили Би-би-си, что Плетнев погиб в Сирии. В какой именно части он служил, собеседники не смогли уточнить, но подтвердили, что «все командиры на прощании были».

РБК направил запрос в Минобороны России.

В январе Русская служба Би-би-си сообщала о гибели в Сирии другого российского военнослужащего — Андраника Арустамяна. Служба ссылалась на справку о гибели военнослужащего. Согласно ей, 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины.

По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции российских Вооруженных сил в Сирии погибли ​47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, жертвами стали 39 человек, передает РБК.

Летчик из Бердска Валерий Матвеев погиб в Сирии 31 декабря 2018 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его похоронили на бердском кладбище 4 февраля прошлого года. В октябре в его честь открыли мемориальную доску в школе №8, где он учился, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».