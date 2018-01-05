С погибшим в Сирии вертолетчиком Валерием Матвеевым простился Бердск

В четверг, 4 января, в Бердске похоронили подполковника Валерия Матвеева, погибшего 31 декабря 2017 года в Сирии. Он, коренной бердчанин, служил в полку, который перевели из Бердска после расформирования в город Обь. Он до своей последней командировки в Сирии жил с семье в Бердске. Здесь он останется навсегда.

Сначала с летчиком простился полк, дислоцированный в Толмачево, где он служил. Позже гроб с телом Валерия Матвеева привезли в Бердск. И установили на время прощания в Преображенском соборе.

Гроб погибшего героя нес почетный караул. Следом шли родные и однополчане, все те, кто знал и любил Валерия Михайловича. Ему было 45 лет. У него остались мать, жена и трое детей.

Автор видео Анастасия Солодкова

Перед обрядом отпевания настоятель Преображенского собора прочитал молитву за упокой души усопшего, отметив, что страна всегда будет помнить своих героев, особенно тех, кто погиб в зоне боевых действий.

Автор видео Анастасия Солодкова

В церемонии прощания со штурманом авиации в Бердске участвовали представители штаба Центрального военного округа, представились военные «Курьер. Среда. Бердск». Они пообещали оказать семье Матвеева всю необходимую помощь, пообещав, что его близкие ни в чем не будут нуждаться. И попросили журналистов не брать комментарии у военных и родственников погибшего бердчанина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Некрасов, ветеран военной службы, хорошо знавший обоих погибших, тело Артема Кулиша, второго пилота, отвезут на родину в город Пугачев Саратовской области.

— Валерий Матвеев — коренной бердчанин, у него отец его работал на Бердском радиозаводе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Васильевич, отметив, что это была не первая его боевая командировка.

Валерий Матвеев окончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне, в Сирии. Имеет 3 государственные награды.

Официально

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — добавили в Минобороны.

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус. Официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.