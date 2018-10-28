Мемориальные доски погибшим в Афганистане и Сирии летчикам открыли в школе Бердска

27 октября в школе №8 Бердска открыли мемориальные доски в память о героических выпускниках — летчиках Владимире Дремине и Валерии Матвееве.

Первые лица Бердска и участники боевых действий пришли почтить память погибших в Афганистане и Сирии, их матери, вдовы, дети и сослуживцы утирали слезы.

Автор видео Елена Белоусова



Майор Юрий Новиков, вспоминая Валерия Матвеева, отметил, что такого целенаправленного человека, любящего небо, еще поискать. Летать с ним было «одно удовольствие», он — штурман от Бога. Память о нем решили увековечить через 10 месяцев после трагедии в Сирии. Подполковник Матвеев разбился на вертолете Ми-24 31 декабря прошлого года. 4 января 2018-го его похоронили на бердском кладбище, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При этом для установки памятного знака по закону должно пройти 10 лет. В Бердске поменяли правила, сократив срок до 3 лет. Одноклассники Валерия Михайловича, ставшие инициаторами увековечивания его памяти, обратились в московское Воинское братство и там пошли навстречу. Бердские ветеранские организации, конечно, поддержали инициативу.

Доски установили в школьном холле на третьем этаже рядом с мемориальными табличками погибшим в Чечне бердчанам.

— Профессия авиатора — особая, романтичная и очень опасная. К сожалению, не о всех подвигах герой может рассказать сам, — подчеркнул глава Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Елена Белоусова



Капитан Дремин Владимир Викторович учился в бердской школе №8 с 1975-го по 1977 год. Выполнял интернациональный долг в Афганистане с ноября 1985-го по ноябрь 1986 года. Службу проходил в должности командира вертолетного звена. Принимал участие в боевых действиях в нескольких провинциях. По возвращению из Афганистана офицера-орденоносца направили на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Там вертолетчики занимались сбросом с воздуха защитных материалов на аварийный реактор. Многие из них, в том числе Владимир Дрёмин, получили огромные дозы облучения. Умер он 9 декабря 1988 года в возрасте 29 лет от воздействия радиации. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». В память о Владимире Дремине в Бердске на протяжении 25 лет проводится турнир по вольной борьбе.

Подполковник Матвеев Валерий Михайлович учился в школе №8 с 1979-го по 1989 год. Закончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне. Дважды выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. 31 декабря 2017 года его вертолет потерпел крушение, осуществляя конвой вертолета Ми-8 в провинцию Хама. Штурман авиации Валерий Матвеев погиб в 45-летнем возрасте при выполнении воинского долга. После гибели вертолетчика остались мать, жена, три дочери. Имеет три государственные награды. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с изображением мечей, медалью «За отвагу», медалью Нестерова.

Подвиг бердчан навсегда останется в истории Бердска, России и сердцах россиян. Всего в бердских школах установлено 18 мемориальных досок. А в городе их 21.