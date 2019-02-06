Официальная информация администрации г. Бердска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства.

Место и время проведения публичных

слушаний:

Город Бердск, улица М.Горького, 9.

Конференц-зал администрации города Бердска, 25.01.2019 в 15-00.

Тема публичных слушаний:

1) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа с восточной стороны с 1 метра до 0 метров на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010034:24, общей площадью 1280,0 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, 58.

В соответствии со статьями 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Бердска, проведены публичные слушания в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 198.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка были назначены постановлением администрации города Бердска от 14.01.2019 № 15 и в соответствии с требованиями ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

Сроки проведения публичных слушаний:

с 14.01.2019 года по 25.01.2019 года.

Информирование о проведении публичных слушаний:

Информирование населения города Бердска проведено в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Бердска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске.

14.01.2019 постановление администрации города Бердска о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru. в сети Интернет, опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» № 1 от 16 января 2019 года, а жители города Бердска проинформированы о том, по какому адресу и где принимаются замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Участники публичных слушаний:

Представители администрации города Бердска, Совета депутатов города Бердска, организаций и учреждений, средства массовой информации, жители города Бердска.

Организация ответов на вопросы, замечания граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:

Со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний управлением градостроительства администрации города Бердска проведена работа по консультированию и разъяснению сути вопроса, сбору и учету поступивших предложений и замечаний для внесения в протокол публичных слушаний от 25 января 2019 года.

За период после публикации постановления администрации города Бердска о назначении публичных слушаний в администрацию города замечаний и предложений не поступало.

Слушания состоялись в установленное время.

В ходе проведения публичных слушаний председательствующему – заместителю председателя публичных слушаний – начальнику управления градостроительства Ф.В.Каравайцеву участниками публичных слушаний вопросов задано не было.

По результатам публичных слушаний, после изучения и обобщения материалов слушаний, подготовлено заключение, содержащее сведения об итогах проведения публичных слушаний.

Заключение по итогам публичных слушаний:

1) Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признаны состоявшимися.

2) Рассмотреть указанные вопросы на комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска.

Заместитель председателя публичных слушаний – Ф.В. Каравайцев

Начальник управления градостроительства

Секретарь публичных слушаний Е.В. Петерс

Публикация согласно муниципального контракта МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.