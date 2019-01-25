Делающих аборты по медпоказаниям врачей сравнил с фашистами патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против распространенной практики абортов в тех случаях, когда пренатальный скрининг выявляет наличие отклонений в развитии ребенка.

«Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны», — заявил патриарх в четверг в Москве на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России.

Патриарх отметил, что «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии», и напомнил, что, с точки зрения церкви, каждый эмбрион является человеком, в котором уже есть человеческая личность, поэтому «уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности».

Патриарх Кирилл призвал задуматься, что было бы, например, если бы на основе подобного пренатального исследования мать Стивена Хокинга сделала аборт, и на свет не появился бы гениальный учёный.

Для иллюстрации масштабов проблемы абортов в России предстоятель церкви привел статистику, согласно которой в 2010 году число абортов в стране превышало миллион, а в 2017 году, по данным Минздрава, их количество снизилось до 627 тысяч. «Но все равно это ужасающая цифра. Фактически за прошедший год было уничтожено несколько городов регионального значения», — отметил патриарх.

Он также напомнил об инициативе Русской православной церкви, которая была озвучена несколько лет назад, о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

«Нахождение абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой», — пояснил позицию церкви патриарх Кирилл.

Источник: Интерфакс





