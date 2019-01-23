Официальная информация администрации г. Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 2

О созыве очередной сессии Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва

В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на первое полугодие 2019 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 241, и предоставленными предложениями от администрации города Бердска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать очередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 21.02.2019 года в 09:00 часов.

2. Предложить на рассмотрение сессии следующие вопросы:

1) О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 15.11.2012 № 234 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (товары) муниципальных предприятий и учреждений города Бердска».

2) Отчет о реализации наказов избирателей депутатами Совета депутатов города Бердска за 2018 год.

3) О внесении изменений в решение Совета депутатов г.Бердска от 20.02.2016 №711 «О Порядке определения размера и внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города Бердска и предоставленных в аренду без торгов».

4) О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 228 «О бюджете города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2121 годов».

5) О присвоении почетного звания «Почетный работник культуры города Бердска».

6) О присвоении почетного звания «Ветеран самодеятельной сцены города Бердска».

7) О присвоении почетного звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Бердска».

8 ) Об утверждении Отчета о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования – Контрольно-счетной палаты города Бердска за 2018 год.

9) Об утверждении отчета о деятельности Административно-технической инспекции города Бердска за 2018 года.

10) Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного Плана приватизации муниципального имущества города Бердска за 2018 год.

11) Об итогах работы Совета депутатов за 2018 год.

3. Администрации города Бердска подготовить и направить проекты решений по вопросам до 21 января 2019 года.

4. Председателям комитетов Совета депутатов до 21 января 2019 года предоставить график заседаний на январь-февраль 2019 года.

5. Председателям комитетов в срок до 11 февраля 2019 года предоставить рассмотренные проекты решений для передачи их на копирование и формирования пакетов документов для депутатов, главы города Бердска и прокурора города Бердска.

6. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин

Публикация согласно муниципального контракта МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.