Вывезли 1500 тонн мусора на свалку с начала января в Бердске

На 21 января представитель регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» заключил 352 договора, в том числе 106 — с юридическими лицами, на вывоз мусора в Бердске.

— В первые дни нового года были жалобы по многоквартирным домам, когда произошел массовый всплеск замусоривания. За восемь дней было вывезено 700 тонн мусора. На конец прошлой недели было вывезено уже 1500 тонн. Оператор работает, подрядчик работает. Сейчас жалоб, которые доходили бы до нас, нет. Я понимаю, что новая система до конца не выровнена — есть определенные моменты, связанные с договорами между частными и юридическими лицами с оператором. Сейчас с этими вопросами помогает справиться отдел ЖКХ. На особом внимании — бюджетные учреждения. Мы сегодня обсудили это с главой Бердска. Сейчас нам помогает отдел промышленности и торговли, чтобы больше жителей частного сектора и предпринимателей вышли на договорные позиции. Потому что мусор мы вывозим, может встать вопрос об оплате. Нас очень выручает присутствие в Бердске регионального оператора, который работает на Ленина, 17А. У нас хорошие позиции. Бердск достойно входит в данную программу. Перевозчик хорошо себя зарекомендовал. Вывозит мусор по графику. Если какие-то сбои есть, мы поправляем график, — рассказал 21 января вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Автор видео Галина Панчева



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года ввели новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Сбором, транспортировкой, обезвреживанием и захоронением отходов теперь занимается единый региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск». Оплачивать эту услугу должны жители многоквартирных домов, частного сектора, а также предприятия и организации всех форм собственности. Департаментом по тарифам Новосибирской области установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО — он составляет 466 рублей за кубический метр. Таким образом при нормативе 2, 38 на человека размер платы для населения составляет 92 рубля 42 копейки в месяц. Плата будет начисляться исходя из количества зарегистрированных граждан либо с учетом количества собственников помещения до момента выявления фактического количества проживающих. Для юридических лиц возможны варианты: исходя из фактических объемов накопления либо исходя из нормативов накопления, утвержденных департаментом по тарифам.

Всем потребителям услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо заключить договор. В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку на заключение договора, он будет считаться заключенным на условиях типового договора. На официальном сайте регионального оператора находится шаблон такого договора.

Для организации приема бердчан глава города Бердска направил обращение руководителю регионального оператора об открытии офиса ООО «Экология-Новосибирск» на территории города. 9 января представитель регионального оператора начал свою работу по адресу: ул. Ленина, 17А. Здесь можно подать заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО и получить консультацию. Часы работы офиса с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-88-66.

Для заключения письменного договора также организовано несколько каналов по взаимодействию с потребителями. Заключить договор можно, обратившись в ООО «Экология-Новосибирск» и в центры и офисы государственных муниципальных услуг «мои документы» путем направления сканированных копий документов с использованием интернета по адресам, указанным на официальном сайте «Экологии-Новосибирск».