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«ЭкоСервис»: Мусор вывозят без проволочек в Бердске

Компании приходится сталкиваться с проблемой, которая была еще до того, как пришел региональный оператор — закрывающими проезд мусоровозу автомобилями. (ВИДЕО)

11.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
«ЭкоСервис»: Мусор вывозят без проволочек в Бердске

Компания «ЭкоСервис» вывозит мусор из частного сектора по заявкам бердчан, даже если у них не заключен договор в регоператором

Ежедневно вывозит мусор с территории многоквартирных домов компания «ЭкоСервис» в Бердске.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Бердске начала действовать новая схема вывоза мусора. Теперь мусорные контейнеры освобождает региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» через перевозчика — компанию «ЭкоСервис». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубометр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.

За 7 дней 2019 года было вывезено 621 тонна мусора, за аналогичный период прошлого года — 540 тонн, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «ЭкоСервис» Жанна Теличко. Мусор вывозился как с территорий многоквартирных домов, так и и из частного сектора.

По словам Жанны Владимировны, с проблемами приходится сталкиваться, но с теми, которые были еще до прихода регоператора — припаркованными возле мусорных контейнеров автомобилями. Владельцы их не убирают и мусоровозу приходится несколько раз приезжать в один и тот же двор. Управляющие компании разводят руками — у них нет рычагов давления на автомобилистов. Остается только делать фотографии, как доказательство того, что забрать мусор было невозможно, пояснила Теличко.

От жителей частного сектора «ЭкоСервис» принимает заявки на вывоз мусора вне зависимости от того, заключил домовладелец договор с региональным оператором или нет. Хотя Жанна Владимировна советует не откладывать на потом заключение данного договора.

Как утверждает руководитель «ЭкоСервис», мусор с территорий многоквартирных дворов вывозится ежедневно, из частного сектора — по заявкам владельцев домов.

В офисе «ЭкоСервиса» 10 января открылось представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск». За один рабочий день на приеме побывали 49 человек. Кто-то заключал договор на вывоз мусора, кто-то интересовался, какие документы необходимо взять с собой для заключения договора.

После обеда 11 января к специалисту регоператора в коридоре стояли несколько человек и живо обсуждали заключение договоров. Кто-то из них полагал, что данная процедура для частного сектора — просто выкачивание денег. Ведь большую часть мусора владельцы домов сжигают в печах. Но все же брали бланки договоров, чтобы повнимательнее прочесть их дома и взвесить все «за» и «против».

Автор видео Галина Панчева

Специалист ООО «Экология-Новосибирск» проводит прием граждан в рабочие дни в офисе компании «ЭкоСервис» по адресу: ул. Ленина, 17А. Время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-88-66.

Контактные телефоны диспетчера ООО «ЭкоСервис»: 2-95-51; 8-913-703-75-79.

Если у вас не вывозят мусор, присылайте фотографии на brurer@mail.ru.


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