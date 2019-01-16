АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019 №_15

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства и предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Бердска, в соответствии со статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Бердска, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 198,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам решений:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа с восточной стороны с 1 метра до 0 метров на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010034:24, общей площадью 1280,0 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, 58.

2. Провести публичные слушания 25.01.2019 в 15-00 часов в конференц-зале администрации города Бердска по адресу: ул. М. Горького, 9.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) В.Н. Захарова.

4. В целях доведения до населения информации по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства управлению градостроительства администрации города Бердска организовать мероприятия, регламентированные статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Предложить жителям города Бердска направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска свои предложения и замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: администрация города Бердска, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, адрес электронной почты: berdsk@berdskadm.ru.

6. Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации города Бердска по адресу: Новосибирская обл., город Бердск, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи. Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска с 16.01.2019 по 25.01.2019 включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить информацию на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) В.Н. Захарова.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.