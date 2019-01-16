КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Бердска четвертого созыва

Избирательный округ №20.

16.01.2019 Нет комментариев

Официальная информация администрации г. Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 1

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов
города Бердска четвертого созыва

В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на первое полугодие 2019 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 241,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 22 января 2019 года в 10-00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «О назначении даты выборов депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва по избирательному округу № 20».
3. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
В.Г. Бадьин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Документы администрации

Комментирование закрыто.

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика