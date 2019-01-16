Избирательный округ №20.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 № 1
О созыве внеочередной сессии Совета депутатов
города Бердска четвертого созыва
В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на первое полугодие 2019 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 241,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 22 января 2019 года в 10-00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «О назначении даты выборов депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва по избирательному округу № 20».
3. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
В.Г. Бадьин
Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.