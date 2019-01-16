Официальная информация администрации г. Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 1

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва

В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на первое полугодие 2019 года, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 241,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 22 января 2019 года в 10-00 часов.

2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «О назначении даты выборов депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва по избирательному округу № 20».

3. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г