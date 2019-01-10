Мэр Бердска: Законно рубят деревья в городских лесах

На озеленение города до 2021 года потратят 2 438 800 рублей
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: Когда прекратится вырубка бердских лесов и когда будут высаживаться новые деревья в наших лесах?
Ответ: Вырубка лесов в границах Бердска, осуществляется в соответствии лесохозяйственного регламента бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Работы ведет АО «Бердский лесхоз» в соответствии с техническим заданием, в рамках требований по защите, уходу и воспроизводству лесов. Также производится посадка зеленых насаждений. Так, в 2018 году на территории бердского муниципального лесничества Новосибирской области, в квартале 22 и 25 было высажено 7 000 посадочного материала высотой до 30 см — сосны, лиственницы, ели.
Непосредственно в Бердске в апреле 2018 года «Управление природными ресурсами Бердска» через управляющие компании и общественные организации, высадили более 300 саженцев ели высотой до 150 см. Мероприятия по озеленению города, высадке посадочного материала на территории бердского лесничества будут проводиться ежегодно.
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Лесной массив сокращается! Всё по плану! Ура, товарищи!
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