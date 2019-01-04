Разбившегося в Сирии летчика ровно год назад похоронили в Бердске

Ровно года назад, 4 января 2018 года, в Бердске похоронили подполковника Валерия Матвеева, погибшего 31 декабря 2017-го в Сирии. Он, коренной бердчанин, служил в полку, который перевели из Бердска после расформирования в город Обь. Он до своей последней командировки в Сирии жил с семье в Бердске. Здесь он останется навсегда.

Сначала с летчиком простился полк, дислоцированный в Толмачево, где он служил. Позже гроб с телом Валерия Матвеева привезли в Бердск. И установили на время прощания в Преображенском соборе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Гроб погибшего героя нес почетный караул. Следом шли родные и однополчане, все те, кто знал и любил Валерия Михайловича. Ему было 45 лет. У него остались мать, жена и трое детей.

Перед обрядом отпевания настоятель Преображенского собора прочитал молитву за упокой души усопшего, отметив, что страна всегда будет помнить своих героев, особенно тех, кто погиб в зоне боевых действий.

В церемонии прощания со штурманом авиации в Бердске участвовали представители штаба Центрального военного округа, представились военные «Курьер. Среда. Бердск». Они пообещали оказать семье Матвеева всю необходимую помощь, пообещав, что его близкие ни в чем не будут нуждаться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сирии 31 декабря 2017 года разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.

Официально

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — добавили в Минобороны.

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус. Официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.

27 октября 2918 года в школе №8 Бердска открыли мемориальные доски в память о героических выпускниках — летчиках Владимире Дремине и Валерии Матвееве, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подполковник Матвеев Валерий Михайлович учился в школе №8 с 1979-го по 1989 год. Закончил челябинское училище штурманов, военную академию имени Жуковского и Гагарина, за время службы освоил несколько видов самолетов и вертолетов, участвовал в операции в Чечне. Дважды выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. 31 декабря 2017 года его вертолет потерпел крушение, осуществляя конвой вертолета Ми-8 в провинцию Хама. Штурман авиации Валерий Матвеев погиб в 45-летнем возрасте при выполнении воинского долга. После гибели вертолетчика остались мать, жена, три дочери. Имеет три государственные награды. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с изображением мечей, медалью «За отвагу», медалью Нестерова.

Имя Валерия Матвеева навсегда останется в истории Бердска, России и сердцах россиян.