Ждать ли в России прорыва?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал РВС:
13 декабря в Новосибирске состоялся форум «Общество. Власть. Бизнес: Диалог, доверие, действие», организованный Общественной палатой Новосибирской области. На площадках форума планировалось выработать решения по реализации национальных приоритетных проектов. Данные проекты предназначены для осуществления прорывного развития страны в ближайшее десятилетие.
В работе форума приняла участие и делегация из Бердска: глава города Евгений Шестернин, председатель Общественной палаты Бердска Марина Щербенева, другие члены ОП.
С приветственным словом к участникам форума выступил губернатор области Андрей Травников. В своей речи он совершенно справедливо заметил, что реализация национальных проектов невозможна без активного участия всего населения страны. А что же должно стать тем мотиватором, который мобилизует население, заставит его плодотворно работать на интересы государства? Видимо, в первую очередь, доверие к этому самому государству, к его руководству. Не зря ведь слово «доверие» присутствует в названии форума? Но, даже если посмотреть на явку избирателей на выборах различного уровня, то можно оценить степень этого доверия. А после проведения так называемой пенсионной «реформы» это доверие вообще находится на уровне ниже плинтуса.
Дальнейшая работа форума происходила по четырем секциям: «Национальные проекты в социальной сфере: приоритеты государства, возможности для общества», «Актуальные проблемы развития общественного контроля на региональном и муниципальном уровне», «Цифровая экономика: инновационное развитие региона», «Человек, гражданин, патриот – в рамках национальных проектов «Образование» и «Культура».
Посетив работу четвертой секции, хочу рассказать о ее работе. В ней приняли участие заместитель министра образования НСО Ирина Мануйлова, заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки ОП НСО Светлана Сутягина, председатель комиссии по вопросам культуры и сохранения культурного наследия Людмила Монахова, члены ОП НСО и приглашенные лица. Все докладчики отчитывались о большой проделанной работе в деле патриотизации и окультуривания нашей молодежи и сетовали лишь на необходимость увеличения бюджетов. Но давайте посмотрим, а каков же результат такой работы? В чем можно измерить рост патриотизма у школьников? Видимо, сравнив с каким-нибудь процессом, имеющим противоположную направленность. Например, со снижением девиантного поведения учащихся. Но ведь учителя бьют тревогу, потому что происходит рост девиантного поведения. В недавно опубликованном результате опроса Левада-центра говориться, что 44% молодежи крупных российских городов хотят уехать жить за рубеж, по стране в целом этот показатель равен 14%. Значит, что-то не так в деле воспитания
патриотизма. В чем же причина? Думается, причина в том, что руководство нашей страны не предъявила своим гражданам образ будущего России. Для понимания, рассмотрим строительство объекта. Человек отличается от животного тем, что сначала он создает образ, а затем предпринимает действия для его реализации. То есть, на начало строительства у подрядчика имеется чертеж будущего объекта, техническая документация на используемые материалы, технология возведения объекта и требования к работникам. Почему же наше государство пытается сделать все наоборот? Нам предлагают класть кирпичи, класть хорошо и быстро (в этом же суть нацпроектов?), но не говорят, а что же должно получиться в результате такого строительства? Здесь своевременно вспомнить притчу о строительстве, которое велось подобным образом. В результате получилась недостроенная Вавилонская башня. И что тогда должен полюбить школьник, к чему испытывать патриотические чувства? Сейчас ему пытаются объяснить, что вот какой хороший фундамент построили его героические предки. Но у предков был проект, они знали, что должно
получиться в ходе строительства. А потом было заявлено о негодности этого проекта, а другого не представлено. Так как связать фундамент и то, что возводится на нем сейчас?
Чтобы Россия осуществила прорыв, заняла ведущее место в мире, ей нужен свой масштабный проект. Это доказано всей историей нашей страны. Только предлагая миру свой проект, Россия выходила в мировые лидеры. Беспроектная Россия обречена на умирание, и чем раньше мы это осознаем, тем больше шансов на ее спасение. А под эту проектность выстраивается идеология, причем для прорыва она должна быть одна и государственная. Уже под достижение поставленной цели формируются национальные проекты. С объяснением необходимости и методов достижения цели
возвращается доверие общества. Вот тогда мы перестанем быть похожи на крыловских лебедя, рака и щуку, и воз наконец-то тронется.
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Еще в середине 17 года «Ведомости» писали, что «…Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. О том, что эта работа идет с трудом, «Ведомостям» сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник. Другие близкие к администрации собеседники говорят, что работа идет «бурно» и «сложно»; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них. По словам экс-чиновника, у темы сменилось несколько кураторов…» (с)
Причина одна….наши власть имущие родом из печально известных 90х могут только перераспределять имеющееся в стране в свой карман и прожирать всё накопленное предыдущими поколениями произведенное ими богатство….Последние «реформы » это только доказали…
А «стратегия» перераспределять и прожирать накопленное ранее несовместима вообще ни с идеологией
ни с «образом будущего» …поэтому молодежь и незомбированные люди и не видят никакого будущего в нынешней путинской системе…
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«эта работа идет с трудом, «Ведомостям» сообщили человек, близкий к администрации президента..»
Цитатами из иноагентов «бунтари» размахивают на митинге, а нормальные люди с ними в туалет ходят
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«Как достичь прорыва?»
Все крайне просто:
1. Перестать ныть
2. Проанализировать свои возможность и ответить на вопрос «чем Я могу помочь обществу и своей стране»
3. Начать делать
У каждого есть свои особенности и способности, надо лишь их реализовать!
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«Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах
http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/13/393803-levada-centr-pochti-tret-rossiyan-gotovy-uchastvovat-v-protestax
Участвовать в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы 30% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». Скорее всего, не готовы выходить на акции 66% респондентов, 5% затруднились ответить.
Как думаете, РВС, 44% молодежи, готовой уехать зарубеж — это как раз из той категории, что не хотят протестовать?
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«Чтобы Россия осуществила прорыв, заняла ведущее место в мире, ей нужен свой масштабный проект. Это доказано всей историей нашей страны. Только предлагая миру свой проект, Россия выходила в мировые лидеры. Беспроектная Россия обречена на умирание, и чем раньше мы это осознаем, тем больше шансов на ее спасение. А под эту проектность выстраивается идеология, причем для прорыва она должна быть одна и государственная. Уже под достижение поставленной цели формируются национальные проекты. С объяснением необходимости и методов достижения цели
возвращается доверие общества.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/17/394364-zhdat-li-v-rossii-proryva
Сколько в этой цитате напыщенности, псевдопатриотизма и как мало реального смысла! Если автора попросить привести примеры того, что «доказано всей историей нашей страны», то вряд ли найдется даже парочка хороших примеров, которые нельзя объяснить другими причинами.
России не надо мегапроектов. Как раз тут мы уже попробовали опередить весь мир в нанотехнологиях и космической сфере, но хвастать особо нечем. Мегапроекты хороши только тем, что на них можно воровать в мегамасштабах.
России нужно прозрачное и сменяемое госуправление, честный суд и правоохранительные органы. А остальное приложится.
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«остальное приложится.«
Неправда. Ниче7о не приложится если государство не ведёт активной деятельности по развитию собственной страны. А развитие это как и есть в тч нано и тп.
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«России нужно прозрачное и сменяемое госуправление, честный суд и правоохранительные органы. »
В современной России правящее сословие, если называть вещи своими именами — это конгломерат, возникший путем слияния преступно-мафиозных организованных группировок девяностых годов, коррумпированной части госаппарата и продажной части силовых структур. Группа, ставшая управляющей социальной стратой в созданном ею «Мафия стейт».
Уже поэтому идеи Навального: а давайте создадим правильную и хорошую судебную систему и будем жить в шоколаде, могут вызывать лишь улыбку: не государство больно, потому что суд неправедный и неправильный, а наоборот — судебная система обслуживает уголовное мафиозное государство, обеспечивая функционирование государства в условиях действующих уголовных обычаев.
Навальный банально путает следствие с причиной, по какому поводу его идеи абсолютно бессмысленны и бесперспективны.
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Вы делаете традиционную ошибку: судите о стране со своей колокольни. Например, по своему захолустному району, откуда выехали все позитивные производительные силы, где нет нормальной работы и где барыжат спиртом и наркотой. Жаль вас конечно но при чем тут Россия?
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а, так у вас России за МКАДОМ нет? )
помню-помню : проект 20 агломераций -мегаполисов на всю Россию, остальное пространство — пустошь,которая властям нафиг никому не нужна ..)
вот так и отдали 900 тыс кв.км Баренцова моря норвегам в 2011 — по знакомой логике, это же не Россия….
Значит, остальное можно всё отдать китайцам и японцам?)
так вот он какой,кремлевский проект «развития» .
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Может вы и разбираетесь в работе технички в собственном подъезде, но кому нужно ваше мнение о российской политике, ведь вы не в курсе того что и почему происходит.
С Норвегией и Китаем у нас были неурегулированные пограничные споры. Мы поделили спорную территорию и подписали договоры. Для кого-то это соль на рану, а для нас и наших соседей одни плюсы.
Продолжайте нести пургу и самоупиваться бредом, который благодаря отсутствию всякого контроля вам удаётся послать в эфир
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В устах псевдопатриотов отдать спорные территории всегда звучит как поделить спорные территории, если даже не отвоевать.
В тяжелых дипломатических боях были отвоеваны … ))
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«Политбюро 2.0»
Роттенберг продолжает барыжить спиртом?!
И ви спрашиваете, при чем здесь Россия?
Так ить на всю страну барыжит
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Где вы и где Роттенберг. Откуда вы про него знаете, кроме как от источников, которые с меркантильными целями неустанно врут вам в глаза?
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Какая муть!!! Какой прорыв,куда?
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Да у нас и так всем прорывам прорыв 69 место по средней зарплате!! ( мясо отдельно, капуста отдельно и то голубца не получилось) по уровню жизни нас не только Иордания опередила, но и Молдавия с панамой.!
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Ой, так вы с Украины..
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По мне так лучше американской нац. идеи и не придумаешь
1. Общество равных возможностей.
2. Имперство ( добиваться максимизации нашей доли в распределении ресурсов планеты).
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