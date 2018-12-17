Ждать ли в России прорыва?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал13 декабря в Новосибирске состоялся форум «Общество. Власть. Бизнес: Диалог, доверие, действие», организованный Общественной палатой Новосибирской области. На площадках форума планировалось выработать решения по реализации национальных приоритетных проектов. Данные проекты предназначены для осуществления прорывного развития страны в ближайшее десятилетие.

В работе форума приняла участие и делегация из Бердска: глава города Евгений Шестернин, председатель Общественной палаты Бердска Марина Щербенева, другие члены ОП.

С приветственным словом к участникам форума выступил губернатор области Андрей Травников. В своей речи он совершенно справедливо заметил, что реализация национальных проектов невозможна без активного участия всего населения страны. А что же должно стать тем мотиватором, который мобилизует население, заставит его плодотворно работать на интересы государства? Видимо, в первую очередь, доверие к этому самому государству, к его руководству. Не зря ведь слово «доверие» присутствует в названии форума? Но, даже если посмотреть на явку избирателей на выборах различного уровня, то можно оценить степень этого доверия. А после проведения так называемой пенсионной «реформы» это доверие вообще находится на уровне ниже плинтуса.

Дальнейшая работа форума происходила по четырем секциям: «Национальные проекты в социальной сфере: приоритеты государства, возможности для общества», «Актуальные проблемы развития общественного контроля на региональном и муниципальном уровне», «Цифровая экономика: инновационное развитие региона», «Человек, гражданин, патриот – в рамках национальных проектов «Образование» и «Культура».

Посетив работу четвертой секции, хочу рассказать о ее работе. В ней приняли участие заместитель министра образования НСО Ирина Мануйлова, заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки ОП НСО Светлана Сутягина, председатель комиссии по вопросам культуры и сохранения культурного наследия Людмила Монахова, члены ОП НСО и приглашенные лица. Все докладчики отчитывались о большой проделанной работе в деле патриотизации и окультуривания нашей молодежи и сетовали лишь на необходимость увеличения бюджетов. Но давайте посмотрим, а каков же результат такой работы? В чем можно измерить рост патриотизма у школьников? Видимо, сравнив с каким-нибудь процессом, имеющим противоположную направленность. Например, со снижением девиантного поведения учащихся. Но ведь учителя бьют тревогу, потому что происходит рост девиантного поведения. В недавно опубликованном результате опроса Левада-центра говориться, что 44% молодежи крупных российских городов хотят уехать жить за рубеж, по стране в целом этот показатель равен 14%. Значит, что-то не так в деле воспитания

патриотизма. В чем же причина? Думается, причина в том, что руководство нашей страны не предъявила своим гражданам образ будущего России. Для понимания, рассмотрим строительство объекта. Человек отличается от животного тем, что сначала он создает образ, а затем предпринимает действия для его реализации. То есть, на начало строительства у подрядчика имеется чертеж будущего объекта, техническая документация на используемые материалы, технология возведения объекта и требования к работникам. Почему же наше государство пытается сделать все наоборот? Нам предлагают класть кирпичи, класть хорошо и быстро (в этом же суть нацпроектов?), но не говорят, а что же должно получиться в результате такого строительства? Здесь своевременно вспомнить притчу о строительстве, которое велось подобным образом. В результате получилась недостроенная Вавилонская башня. И что тогда должен полюбить школьник, к чему испытывать патриотические чувства? Сейчас ему пытаются объяснить, что вот какой хороший фундамент построили его героические предки. Но у предков был проект, они знали, что должно

получиться в ходе строительства. А потом было заявлено о негодности этого проекта, а другого не представлено. Так как связать фундамент и то, что возводится на нем сейчас?

Чтобы Россия осуществила прорыв, заняла ведущее место в мире, ей нужен свой масштабный проект. Это доказано всей историей нашей страны. Только предлагая миру свой проект, Россия выходила в мировые лидеры. Беспроектная Россия обречена на умирание, и чем раньше мы это осознаем, тем больше шансов на ее спасение. А под эту проектность выстраивается идеология, причем для прорыва она должна быть одна и государственная. Уже под достижение поставленной цели формируются национальные проекты. С объяснением необходимости и методов достижения цели

возвращается доверие общества. Вот тогда мы перестанем быть похожи на крыловских лебедя, рака и щуку, и воз наконец-то тронется.