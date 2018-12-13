«Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах

Участвовать в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы 30% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». Скорее всего, не готовы выходить на акции 66% респондентов, 5% затруднились ответить.

Массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав считают маловероятными 59% респондентов, возможными — 37%. Участвовать в протестах с политическими требованиями, скорее всего, готовы 22% россиян, скорее всего, не готовы — 74%, 4% не смогли ответить. 65% опрошенных считают маловероятными политические протесты в их городе, 30% полагают, что они возможны.

55% считают, что основная заслуга в экономических успехах России и рост благосостояния населения лежит на президенте страны Владимире Путине. Столько же полагают, что он несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Опрос проводился 22–28 ноября методом личного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно проведенному ранее опросу «Левада-центра», 61% россиян считает, что за проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен Владимир Путин.

Источник: Ъ