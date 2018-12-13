КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Введения налога на огород испугались жители России

Поздравил с Новым годом мэр Бердска в журнале «Парад»

Ликвидировали опасно свисающий электропровод во дворе частного дома в Бердске

На крыльцо банка въехал пьяный водитель на Hyundai в Новосибирске

Директор свалки: взять Оленича замом Солоповой указал экс-замглавы Бердска Тужик

Запаситесь водой для унитаза! Холодную отключат 14 декабря в Микрорайоне Бердска

Росгвардия: за халатное хранение оружия наказали 290 жителей Бердска в 2018 году

Уже не 6XL: Похудел на 28 кг за 4 месяца 170-килограммовый житель Бердска

«Боярышник» запретили продавать дешевле алкоголя

Ответственным за рост стоимости жизни назвали президента Путина 55% россиян

Последние комментарии



«Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах

Массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав считают маловероятными 59% респондентов, возможными — 37%.

13.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
«Левада центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах

«Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах

Участвовать в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы 30% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». Скорее всего, не готовы выходить на акции 66% респондентов, 5% затруднились ответить.

Массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав считают маловероятными 59% респондентов, возможными — 37%. Участвовать в протестах с политическими требованиями, скорее всего, готовы 22% россиян, скорее всего, не готовы — 74%, 4% не смогли ответить. 65% опрошенных считают маловероятными политические протесты в их городе, 30% полагают, что они возможны.

55% считают, что основная заслуга в экономических успехах России и рост благосостояния населения лежит на президенте страны Владимире Путине. Столько же полагают, что он несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Опрос проводился 22–28 ноября методом личного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно проведенному ранее опросу «Левада-центра», 61% россиян считает, что за проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен Владимир Путин.

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Где мозг? Новую дорожку для пешеходов к роддому превратили в проезжую часть! «Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах Налог на огород хотят ввести в России: за кг проданных огурцов — плати!

(5) Комментариев

  1. Аноним

    как то мало до кого еще доходит, что цена на бензин и дизель в 2019 году вырастет. И тогда будет совсем плохо, потому что холодная Россия — это вам не теплая Франция.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    такова се ля ви :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    Я бы протестовал день и ночь… Еще бы платили за это, как Навальному…. *SORRY*

    Thumb up 2 Thumb down 5

  4. Лука

    Левада-центр является иноагентом, работает на американские деньги и обслуживает западные интересы в сфере формирования общественного мнения. Так что я бы не стал доверять этим данным.

    Thumb up 0 Thumb down 3

  5. Аноним

    путинские олигархи, чиновники и журналисты имеют иностранное гражданство, дома и яхты и на западе ,хранят деньги в зарубежных офшорах — так что я бы не стал доверять им в сфере государственного управления и информации )))

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика