«Левада-центр»: почти треть россиян готовы участвовать в протестах

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как то мало до кого еще доходит, что цена на бензин и дизель в 2019 году вырастет. И тогда будет совсем плохо, потому что холодная Россия — это вам не теплая Франция.
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такова се ля ви
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Я бы протестовал день и ночь… Еще бы платили за это, как Навальному….
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Левада-центр является иноагентом, работает на американские деньги и обслуживает западные интересы в сфере формирования общественного мнения. Так что я бы не стал доверять этим данным.
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путинские олигархи, чиновники и журналисты имеют иностранное гражданство, дома и яхты и на западе ,хранят деньги в зарубежных офшорах — так что я бы не стал доверять им в сфере государственного управления и информации )))
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