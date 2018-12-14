Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы

О темпах строительства школы и детского сада в микрорайоне Южном «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель главы Бердска по социальной политике Сергей Носов сегодня, 14 декабря. Он отметил, что уже сегодня в правительстве Новосибирской области решается вопрос о финансировании строительства на следующий год.

-На ближайшей сессии законодательного собрания будет принято решение о финансирование строительства на 2019 год. По нашим разным расчетам стоимость одного введенного места колеблется от 1 000 000 до 1 100 000 рублей,- резюмировал Сергей Носов.

Напомним, школа строится на 1100 мест, а в детский сад примут 220 малышей. Изначально планировалось, что детский сад будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, а школа — в конце 2020 года. Однако губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу перед властью Бердска запустить важные социальные объекты к началу учебных 2019 и 2020 годов. По словам замглавы для этого все делается.

Так, в мае 2019 года в здании детского сада будут полностью закончены работы по коробке. Корпус объекта будет закрыт, появятся кровля, стены, подсобные помещения, окна, черновая отделка. Затем строители приступят к оборудованию помещения, внутренним работам и облицовке здания.

-С января 2019 года мы начинаем комплектовать места в детский сад микрорайона Южного. По графику застройщик успевает. Сейчас идет разговор и о подъездных путях к школе. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области дано указание о выделении дополнительных средств в рамках различных программ, в том числе и и программы «Безопасные и качественные дороги». Нам без транспортных путей там делать нечего. Один из основных вопросов стоит на повестке дня и, думаю, в 2019 году он будет решен. Планируется закольцовка маршрута для пассажирского транспорта, парковочные места, — рассказал Сергей Носов.

Вопрос о строительстве школы в Бердске назрел давно — проблема загруженности образовательных учреждений имеет место быть, ведь около 30 лет в городе не строились школы. Директора образовательных учреждений подтвердили это на последнем совещании при замглавы по социальной политике.

— Мы же видим по количеству рожденных детей и тех родителей, которые выбрали для себя Бердск городом проживания, что их нужно обеспечить местами в детсадах и школах. Перед нами стоит задача по обеспечению местами в образовательных учреждениях детей Микрорайона. У нас первых классов есть 6, например в школе № 13, она в этом году является лидером среди школ, ведь там образование получают более 1 300 ребятишек. Понятно, что там есть и первая и вторая смены, но президентом поставлена задача упразднить вторую смену. У нас сейчас в некоторых первых классах учатся около 30 детей. Это недопустимо, — рассуждал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Анатольевич.

Он отметил, что в Бердске необходимо построить еще три школы, чтобы ликвидировать вторую смену из 4000 учащихся. Уже сегодня директора школ начинают формировать первые классы на следующий год по территориальной принадлежности, чтобы в 20020 году безболезненно перевести первоклашек в новую школу. Это же касается и старших классов.

— Уже сегодня у нас есть желающие пойти работать в новую школу. Это и педагогические и технические работники, всего их должно быть 88 человек. В ближайшее время будет организован открытый конкурс по выбору директора в школу. Мы наберем в любом случае коллектив. Для педагогов является немаловажным фактор того, что школа строится на современном уровне с различными техническими возможностями преподавания. Учителя уже сейчас проявляют интерес к этой школе. Естественно, впереди еще два года. Но мы уже прорабатываем варианты с институтами, которые готовят педагогов, именно тех специальностей, которые нам необходимы. Нельзя школу перегрузить только новичками, нужны мастера, которые умеют работать с ребятишками и смогут быть наставниками для молодых педагогов.