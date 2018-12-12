Мэр Бердска: наказы избирателей мы защищали перед правительством Новосибирской области

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью 7 декабря. Редакция продолжает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: На ваш взгляд, какие программы в рамках благоустройства города, должны быть разработаны на федеральном уровне именно для Бердска ?

Ответ: У нас есть несколько программ с особенностью для города Бердска и с особой поддержкой министра ЖКХ Новосибирской области Денисом Архиповым и зампредом Новосибирской области Сергеем Семко. У Бердска должно быть берегоукрепление. Эту программу можно рассматривать по-разному — как для сохранения земли и как тему водозабора. Все мы знаем, что водозабор у нас идет из двух источников — Обского водохранилища и реки Берди. В последней вода менее приспособлена для потребления. Вот когда мы делаем ремонт теплообменников, мы видим, что на бердской воде нам приходится их обслуживать чаще. Водозабор — это гидроустройство, которое дает возможность коммуникациям забирать воду на глубине. Когда идет обмеление, мы прекрасно понимаем, что водозабор становится в опасном состоянии — он может хватать воздух. Поэтому нам необходимо берегоукрепление рассмотреть с позиции не только сохранения земли и леса, но и инженерных коммуникаций, связанных с водозабором.

Мы этот вопрос подняли в правительстве Новосибирской области. Мы услышаны. Буквально на той неделе мы с депутатом заксобрания Зоей Родиной и моим заместителем Владимиром Захаровым защищали наказы избирателей в областной администрации. Мы второй раз эту тему подняли, нас поддержал председатель комитета заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. Нам было дано поручение проработать ряд документов вместе с заместителем губернатора Новосибирской области Александром Дубовицким, дать свои предложения, которые лягут в основу программы.

Кроме этого, более двух миллиардов, Бердску нужны на реконструкцию или модернизацию коммуникаций. Какой бюджет это выдержит? Никакой. Я считаю, что это должна быть федеральная программа. Точно такая же как «Безопасные и комфортные дороги» и «Городская комфортная среда»