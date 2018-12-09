Официальная информация администрации г. Бердска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Место и время проведения публичных слушаний: Город Бердск, улица М.Горького, 9. Конференц — зале администрации города Бердска, 26.10.2018 в 15-00.

Тема публичных слушаний: 1) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010447:4570, общей площадью 537,0 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе пересечения улиц Черемушная, Космическая, Лунная (земельный участок, предназначен для размещения гаражей и автостоянок); 2) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010447:4571, общей площадью 1306,0 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе пересечения улиц Черемушная, Космическая, Лунная (земельный участок, предназначен для размещения гаражей и автостоянок); 3) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010863:63, общей площадью 770,0 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Дзержинского, 24; 4) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010089:09, общей площадью 600,0 кв.м , расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Победы, 15; 5) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010447:4894, общей площадью 600,0 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, микрорайон «Южный» (земельный участок, предназначен для размещения производственных и административных зданий коммунального хозяйства); 6) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010766:802, общей площадью 900,0 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Морская, 40/1В.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Бердска, проведены публичные слушания в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 198.

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка были назначены постановлением администрации города Бердска от 15.10.2018 № 2898 и в соответствии с требованиями ст. 39, 40 Градостроительного кодекса РФ.

Сроки проведения публичных слушаний:

с 15.10.2018 года по 26.10.2018 года.

Информирование о проведении публичных слушаний:

Информирование населения города Бердска проведено в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Бердска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Бердске.

15.10.2018 постановление администрации города Бердска о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru. в сети Интернет, опубликовано в газете «Курьер.Среда.Беррдск» №38 от 17 октября 2018 года, а жители города Бердска проинформированы о том, по какому адресу и где принимаются замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Участники публичных слушаний:

Представители администрации города Бердска, Совета депутатов города Бердска, организаций и учреждений, средства массовой информации, жители города Бердска.

Организация ответов на вопросы, замечания граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:

Со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний Управлением градостроительства администрации города Бердска проведена работа по консультированию и разъяснению сути вопроса, сбору и учету поступивших предложений и замечаний для внесения в протокол публичных слушаний от 26 октября 2018 года.

За период после публикации постановления администрации города Бердска о назначение публичных слушаний в администрацию города замечаний и предложений не поступало.

Слушания состоялись в установленное время.

В ходе проведения публичных слушаний – председательствующему – заместителю председателя публичных слушаний – начальнику управления градостроительства Ф.В.Каравайцеву участниками публичных слушаний были заданы вопросы, на которые даны исчерпывающие ответы.

С момента назначения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010863:63, общей площадью 770,0 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Дзержинского, 24, а именно коэффициент застройки (максимальный процент застройки) увеличить до 46%, поступило коллективное (83 подписи) письменное обращение граждан от жителей п. Новый города Бердска с просьбой принять положительное решение, что позволит открыть в поселке новый магазин, в связи с чем увеличится ассортимент товаров и услуг. Жители поселка Новый вынуждены за рядом товаров и услуг совершать поездки в города Бердск и Новосибирск, а данный магазин расширит перечень товаров и услуг, и такая необходимость существенно снизится. Здание уже построено: это современное сооружение является украшением нашего поселка, прилегающая территория облагорожена, по периметру здания оборудованы и освещены пешеходные дорожки. Все это будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест для жителей и дополнительных отчислений в бюджет города Бердска.

В ходе обсуждения высказано мнение о принятии решения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010863:63, общей площадью 770,0 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Дзержинского, 24, а именно коэффициент застройки (максимальный процент застройки) увеличить до 46%, с учетом действующего законодательства, на комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска.

При этом необходимо учесть, что при строительстве объекта капитального строительства нарушены предельные параметры разрешенного строительства в пределах данного земельного участка, коэффициент застройки (максимальный процент застройки) должен быть 20%, а также фактически возведен не индивидуальный жилой дом, а торгово-офисное здание, в том числе в границах земельного участка отсутствует территория под парковочные места для торгово-офисного здания.

По результатам публичных слушаний, после изучения и обобщения материалов слушаний подготовлено заключение, содержащее сведения об итогах проведения публичных слушаний.

Заключение по итогам публичных слушаний:

1) Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, признаны состоявшимися.

2) Рассмотреть указанные вопросы на комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска.

Заместитель председателя публичных слушаний –

начальник управления градостроительства Ф.В. Каравайцев

Секретарь публичных слушаний Н.Г. Стахеева

29.11.2018 года в 17-00 в конференц-зале администрации города Бердска состоялись публичные слушания по проектам решений Совета депутатов города Бердска по проекту прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и по проекту бюджета города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на которых приняты рекомендации Совету депутатов города Бердска рассмотреть и утвердить проекты решений Совета депутатов «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и «Об утверждении бюджета города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом поступивших предложений на публичных слушаниях.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г.