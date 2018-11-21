Суд Захаровой: Как экс-чиновница препятствовала расследованию дела о хищении 2 млн рублей из бюджета Бердска

Бердский городской суд выслушал показания очередных свидетелей по делу о хищении 2 миллионов рублей бывшим руководителем Центра информационного и материального обеспечения Анной Захаровой сегодня, 21 ноября. На скамье подсудимых кроме нее три пособника в растрате — Ника Шапран, Сергей Горбунов и Ирина Кращук. По версии следствия, им Захарова незаконно выплатила зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На сегодняшнее судебное заседание пригласили троих свидетелей по уголовному делу — вице-мэра Бердска Жанну Шурову, бывшего замначальника управделами горадминистрации Инну Борк и нынешнего главного специалиста отдела управления делами Зою Андрейченко. Жанна Шурова в суд не явилась, а вот других двоих свидетелей суд допросил.

Гособвинитель Кристина Червонных выясняла у свидетелей, когда в администрации Бердска появилось распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих администрации Бердска».

Речь шла 21 ноября о ст. 294 УК РФ — воспрепятствование расследованию, которую среди прочих инкриминируют бывшему руководителю Центра информационного и материального обеспечения Анне Захаровой.

По выводам следствия, уже после возбуждения уголовного дела в недрах бердской мэрии появился некий документ, который изменил систему оплаты труда муниципальных служащих и который играет на руку подсудимой. В СК полагают, что изменение в положение об оплате труда чиновников внесли с подачи бывшего начфина Бердска и приятельницы Захаровой Ирины Вагнер в нарушение установленных процедур. И таким образом Захарова «через своих друзей» вмешивается в ход следствия.

Следствие предполагает, что документ, минуя канцелярию и соответствующие подразделения администрации, попал на стол главы города, и он его подписал.

— Следственный комитет полагает, что этим документом Захарова пыталась уйти от ответственности, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Кристина Червонных. — Но мы его еще не исследователи. Хотя, судя по показаниям свидетелей, распоряжение возникло очень быстро, без соблюдения процедуры. Кто его создал и принес в администрацию, пока неизвестно. Но свидетели говорят, что Вагнер сама ходила.

-Моя главная обязанность была курирование организационного отдела. Я не смогу вспомнить суть распоряжения. Положение об оплате труда утверждается распоряжением, которое регулирует правоотношения в сфере оплаты труда между работодателями и муниципальными служащими, которое утверждается решением Совета депутатов. Любые изменения вносятся так же на основании изменения в вышестоящий правовой документ. Я не помню, вносились ли эти изменения. Его согласовывают курирующий начальник и руководитель, юридический отдел, а затем глава, — вспоминала события 2017 года Инна Евгеньевна.

Отвечая на вопросы помощника прокурора, Инна Борк рассказала, что после заседания рабочей группы, она печатала новое распоряжение об отмене предыдущего. Все же гособвинитель попросила суд зачитать показания свидетеля, данные в ходе следствия, так как имелись существенные расхождения в показаниях.

— Распоряжение администрации о внесении изменений в распоряжение администрации от 30.10.2014 года «Об утверждении положений об оплате труда муниципальных служащих» от 4.09.2017 года я не регистрировала. Я его не видела до 15 декабря 2017 года. Поэтому, кто его создал и кто его печатал, не могу сказать. 15 декабря прошлого года я присутствовала на совещании при главе города, на котором обсуждался вопрос об издании данного документа и его согласование. На совещании были глава города Шестернин, начальник юридического отдела Бортникова, главный бухгалтер Шурова, начальник управления делами Лаптева и я. Шурова сообщила, что выявила наличие данного распоряжения, которое не соответствует положению об оплате труда муниципальных служащих, утвержденных Советом депутатом. На совещании мною была сказана одна фраза — «я согласна с мнением Шуровой», так как распоряжение администрации Бердска — это локальный документ, а в данном документе были добавлены слова «приказ работодателя». Считаю это не правильно, так как никаких приказов администрация не издает, — прочла показания свидетеля Борк судья бердского горсуда Наталья Агеева.

Инна Евгеньевна подтвердила свои слова данные на следствии.

Прочесть показания следующего свидетеля уголовного процесса Зои Андрейченко также попросила гособвинитель и защита обвиняемой Анны Захаровой — адвокат Николай Муштин. По их мнению, данные в суде показания Зои Федоровны имели значительные расхождения.

Видео Марины Волковой



-В мои должностные полномочия входит регистрация нормативно-правовых актов администрации, ведение реестра, направление актов на экспертизу, в прокуратуру и на обнародование. Мне поступает правовой акт для регистрации, подписанный главой города, который я регистрирую в электронной базе. Бумажный носитель актов — это оригинальный экземпляр распоряжения с подписями согласования, который сдается по истечении трех лет в архив. Распоряжение администрации о внесении изменений в распоряжение администрации «Об утверждении положений об оплате труда муниципальных служащих» мною было зарегистрировано 4 сентября 2017 года. Именно в этот день документ попал ко мне согласованный и за подписью главы. Ранее этот документ я не видела, — прочла показания свидетеля Андрейченко судья Наталья Агеева.

Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября. В суд пригласят троих свидетелей обвинения по уголовному делу.

А на предыдущем заседании выступила в качестве свидетеля руководитель Контрольно-счетной палаты Елена Останина, которая и выявила нарушения в ЦИМО. Она пояснила суду, что Шапран и Кращук не имели соответствующих для занятия должности ведущего специалиста Центра высшего экономического образования и стажа. Ставку Горбунова вообще признали экономически невыгодной, нецелесообразной. Но он является родным братом Ирины Вагнер, которая в то время занимала должность начальника управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска.

Суть дела

На скамье подсудимых четверо: экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова, бердская журналистка Ника Шапран, родной брат осужденной за халатность начфина Ирина Вагнер Сергей Горбунов, а также медсестра-косметолог отеля «Крона» Ирина Кращук.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств, а также вмешательство в деятельность следователя.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Они ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей.

Кращук по поручению бывшего первого вице-мэра Александра Тужика «фильтровала информацию», которая проходила в СМИ: читала комментарии, размещенные под материалами интернет-контентов «Курьер. Среда. Бердск» и других. Таким образом обвиняемая выявляла слабые места в жизни Бердска, лично проверяла, имеют ли они место быть на самом деле. Чем-то похожим и тоже по велению Тужика занималась Шапран. Горбунов якобы выполнял поручения по перевозке документов.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.