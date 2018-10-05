Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска

Бердский городской суд выслушал показания очередного свидетеля по делу о хищении 2 миллионов рублей бывшим руководителем Центра информационного и материального обеспечения Анной Захаровой, сегодня, 5 октября. На скамье подсудимых кроме нее три пособника в растрате — Ника Шапран, Сергей Горбунов и Ирина Кращук. По версии следствия, им Захарова незаконно выплатила зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Уже бывший делопроизводитель ЦИМО Ксения Севостьянчикова рассказала судье Наталье Агеевой, что, хоть и являлась сотрудником ЦИМО, фактически выполняла роль секретаря бывшего начфина Бердска Ирины Вагнер.

Напомним, что бывшую чиновницу Ирину Вагнер обвинили в халатности, повлекшей ущерб бюджету города в размере 7 млн рублей. Судья бердского городского суда назначила Вагнер наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% с заработка с испытательным сроком в 1 год.

Ксения Севостьянчикова рассказала суду, что у Вагнер и Захарова были дружеские отношения, но на работу последней это никак не отражалось.

— Может поэтому Захарова стала номинальным директором ЦИМО. Все совещания с сотрудниками управления финансов и ЦИМО проводила Ирина Александровна. Она им и давала поручения. Я вообще не понимаю, зачем нас вывели в ЦИМО. Все сотрудники согласились с этим, уволились и продолжили работу в ЦИМО, хотя также выполняли функции сотрудников управления финансов и налоговой политики Бердска. Я фактически была секретарем Ирины Вагнер. Никаких решений как руководитель Анна Владимировна не принимала, — отвечала на вопросы гособвинителя Анны Беловой Севостьянчикова.

В своих показаниях на следствии бердчанка уверяла, что за все время существования «Центра информационно-материального обеспечения» она ни разу не видела троих пособников бывшего директора ЦИМО. Однако в суде вспомнила, что все же однажды видела Сергея Горбунова, родного брата Ирины Вагнер. Он, по версии следствия, не оказывал услуги по перевозкам ЦИМО, хотя договор на оказание транспортных услуг был заключен.

— У ЦИМО не было документов и отчетов, которые необходимо было увозить в новосибирское министерство финансов. Обычно все документы на бумажных носителях увозила Ирина Александровна. Только однажды она мне поручила передать документы Горбунову. В основном я все отправляла по электронной почте или уносила сама в администрацию Бердска, — вспоминала свидетель.

Показания Севостьянчиковой, данные в суде, расходились с информацией, озвученной на следствии, поэтому гособвинитель Анна Белова ходатайствовала о прочтении показаний свидетеля, полученных в ходе следствия. Как выяснилось, в прошлом году Ксения Николаевна точно помнила, что Захарова, после утверждения на должность и. о. директора ЦИМО, стала надменной. У нее появились дорогие вещи, она стала ежегодно путешествовать за границей.

Кроме этого, обвиняемая в хищении 2 млн рублей, часами засиживалась в кабинете у бывшего начфина Вагнер. В это время, сотрудникам ЦИМО и управления финансов, вход в кабинет был запрещен.

-Захарова забрала папку с приказами из моего кабинета приемной и сама этим занималась, — зачитала показания Севостьянчиковой на следствии судья Наталья Агеева.

Ксения Николаевна не стала отвергать ранее данные показания. Защитник главной обвиняемой Николай Муштин вступил в диалог со свидетелем.

— Ксения Николаевна, в чем выражалось неприязненное отношение Захаровой к вам? Она вам грубила или с работы пыталась уволить?

-Не помню, наверное грубила.

-Какой автомобиль был у Захаровой до работы в ЦИМО и какой появился? Вы же говорите, что у нее появился дорогой автомобиль. Какой марки?

-Я не помню. Наверное, я предположила это.

Адвокат Муштин выяснил, что, несмотря на «грубое отношение», бывший директор ЦИМО и его делопроизводитель вместе отдыхали за рубежом. Гособвинитель усомнилась в правдивости показаний Ксении Севостьянчиковой, но та заверила, что у нее нет неприязненного отношения к подсудимым, показания она всегда давала правдивые.

На следующем заседании участники дела выслушают показания свидетеля Натальи Шабалиной. Свидетель несколько раз не явилась в суд, поэтому ее приведут на допрос в принудительном порядке. Так же в суде появится муж обвиняемой Ирины Кращук. Это помощник главы Бердска, управляющий Новом поселком Олег Кращук.

Напомним, что на скамье подсудимых четверо: экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова, бердская журналистка Ника Шапран, родной брат осуждённой за халатность начфина Ирина Вагнер Сергей Горбунов, а также медсестра-косметолог отеля «Крона» Ирина Кращук.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Они ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

Кроме этого Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.