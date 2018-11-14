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Звонок с зоны: Переживает за снос частного сектора осужденный за взятку экс-мэр Бердска

Илья Потапов интересуется тем, как живет город, которым он управлял два года. Товарищи по партии передают ему газету «Курьер. Среда. Бердск», чтобы он был в курсе событий.

14.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Звонок с зоны: Переживает за снос частного сектора осужденный за взятку экс мэр Бердска

Илья Потапов управлял городом два года и столько же времени провел за решеткой в должности мэра

Экс-мэр Бердска Илья Потапов, отбывающий наказание за взяточничество в новосибирской колонии, живо интересуется города, которым он управлял два года — с 2011-го по 2013-й.

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов. По его словам, Илья Николаевич недавно сам позвонил ему из колонии, чтобы выяснить подробности ситуации со сносом частного сектора в центре Бердска, что предусмотрено генеральным планом развития города.

-Даже в тюрьму доходят новости. Потапов прочитал, в газете «Курьер. Среда. Бердск», что под бульдозер могут пойти 5000 частных домов и был поражен тем, что творится в городе, — прокомментировал Сергей Евгеньевич.

Он взял следующий номер «Курьера», где опубликовано подробное разъяснение того, что ждет частный сектор, чтобы передать газету Потапову, как тот просил. Как стало известно «Курьер Среда. Бердск», в колонию к нему ездит супруга Оксана.

В генплане развития Бердска территория 29 улиц, на которой расположены 572 частных дома, обозначена зоной многоэтажной застройки. Домовладельцы возмутились такой перспективой и начали писать обращения с требованием вычеркнуть такой пункт из генплана, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава города Евгений Шестернин успокоил бердчан — сносить их никто не будет без согласия и компенсаций, не исключено, что застройщик на их территорию вообще никогда не найдется — ни через 25, ни через 80 лет.

Коммунисты считают Илью Потапова политическим заключенным, не верят, что он совершал коррупционные преступления, уверены, что его подставили. Доказательством того служит орден к 100-летию ВЛКСМ, которым Илью Николаевича наградил Геннадий Зюганов за заслуги перед комсомольским движением. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичную награду получил и бывший первый заместитель Потапова Владимир Мухамедов.

 


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Весь сюжет: Снос частных домов

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ой! Ну надо же, какой заботливый !
    Счас выйдет, поди опять захочет баллотироваться!

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