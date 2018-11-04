Требуют исключить из генплана снос частного сектора ради многоэтажек жители Бердска
Бердчане говорят, что их жизнь остановилась. Они не хотят переселяться ни через 20, ни через 40, ни через 80 лет. И опасаются, что им пустят «красного петуха», чтобы выгнать с собственной земли.(ВИДЕО, ФОТО)
Житель частного дома Виктор Вылегжанин и начальник управления градостроительства Федор Каравайцев
Около 600 домов частного сектора на 29 улицах Бердска попадают в зону многоэтажной застройки согласно генплану. И это не придумки нынешней власти. Планам этим уже 12 лет. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», такие перспективы частным домам в центре города уготованы генпланом, утвержденном еще в 2006 году. Сохранилась зона и в новом генеральном плане развития города, который сейчас обсуждают.
Берчане, живущие в частных домах возмутились такой перспективой и начали собирать подписи под обращениями главе города, губернатору Новосибирской области, депутатам горсовета по своим округам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На 29 октября протестные воззвания подписали 17 человек. К вечеру 31 октября, как рассказала председатель инициативной группу Нина Боровик, насчитали около 300 подписей. По ее словам, старшие по улицам продолжают собирать автографы — за то, чтобы их не трогали, а дали жить и дальше на своей земле.
Подписи продолжают собирать
Жители частного сектора в центральной части Бердска отказываются покидать свои дома ради многоэтажек. И готовы всеми возможными способами защищаться, отстаивать свои права на частную собственность.
Об этом они заявили власти 31 октября на собрании в горадминистрации. Несмотря на то, что начальник управления градостроительства Федор Каравайцев заверял горожан, что генплан это лишь проект, прогноз, а не догма, что никто их не снесет, поскольку право на частную собственность незыблемо, бердчане стояли на своем: из генплана следует вообще убрать зону многоэтажной застройки на месте их частных домов.
Каравайцев предложил создать инициативную группу из представителей от всех улиц и вести дальнейший диалог с ними, чтобы «не устраивать базар». Чиновник обещал передать все их предложения разработчикам генерального плана.
Собравшиеся задали немало вопросов
Автор видео Анастасия Солодкова
Горожане аргументировали тем, что у них сложился свой уклад жизни, так называемые родовые поместья, в которых они живут поколениями. И они не хотят пойти под бульдозер ни через 25, ни через 40, ни через 80 лет. От имени всех собравшихся высказалась многодетная мать Елена Вылегжанина.
Автор видео Анастасия Солодкова
Люди остались недовольны результатами переговоров с представителями власти. Они убеждены в том, что раз в генплане зону поменяли, то снос домов неизбежен.
-Генплан рассчитан до 2040 года. Осталось 20 лет. И меня это не устраивает. Я что должна делать? Сесть и сидеть, не строить, не жить. Поменяется мэр, придет другой и скажет: «Вот генплан — сносить!». Никакие сроки нам не надо устанавливать. Когда придет застройщик, частный инвестор, нас спрашивать никто не будет. Они хотят сесть на наши коммуникации — так дешевле им. А я не хочу из центра уезжать. Когда нам давали разрешения на строительство, никто в администрации не сказал, что здесь что-то будут строить или дорогу прокладывать, — люди шумели и возмущались уже после собрания.
Автор видео Анастасия Солодкова
Кроме того, бердчане высказали опасения, что ради многоэтажных домов им пустят «красного петуха». Они привели примеры, когда в Бердске на месте пепелища строили высотки:
— В Новосибирске сейчас ходят сторожат дома, чтобы не сожгли. Возле бердского медучилища сгорело — высотка выросла. Запросто сожгут…
Глава города Евгений Шестернин в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заверил горожан, что сносить их дома никто не будет.
Подробности — в ближайшее время.
Конференц-зал мэрии, где прошло собрание, был полон
Нина Боровик — председатель инициативной группы противников сноса частного сектора
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В Краснодаре целый квартал сожгли и никто не пикнул, а кубанские народ горячий. Здесь застроят и не спросят. Так было уже. Да далеко ходить не надо — дом на Спортивной, услышала власть жильцов? По-моему только «согласовала постройку»
53 9
Всё правильно, но есть некоторое решение.
Сейчас всем жителям просто НЕОБХОДИМО привести в порядок свои бумаги на собственность, т.к. у 90% документы на дома у всех выданные ещё райисполкомом. Поэтому необходимо выполнить:
1) Межевание своего участка
2) Внести изменения в кадастр недвижимости через МФЦ и получить выписку, что вы собственник земли
Пока земля не в собственности, администрация может её изъять.
34 5
Издеваешься, дома под снос и ещё этим дармоедам в рыло денег дать , на жизнь, на хлеб.
2 11
Ну, не делайте ничего. Только когда вас будут сносить, вы получите: ничего или мизер, потому как собственность ваша не оформлена документально как полагается.
Думайте сами, кому это надо.
5 1
Права частной собственности! Статья 35. Конституции РФ . Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
7 1
Обыкновенно, в городах наличествуют зоны селитебные и промышленные.
Так же, помимо надёжных магистральных инженерных сетей всенепременно должны быть ВОС, КОС.
Каким образом представлены на ГП объекты коммунального обеспечения для того объёма многоэтажек вместо частного сектора?
21 7
Этого бездаря с Минстроя выгнали, так он теперь здесь околачивается. Знаний 0!
33 14
Как сказали юные школьники Бердска, у нас в стране демократия, свобода слова, свобода мысли, так что не снесут
14 14
разве демократия — это право 600 домам диктовать условия остальным 100 тысячам населения города?
19 38
Разница в том, что это их собственность, а Вам, 100 тысячам на это наплевать, не Ваши деньги в это вложены, не Вы теряете дом, землю, плодовые насаждения, годы трудов и поколения людей на этой земле выросших.
И неправильно Вы считаете 600 домов против 100 тысяч людей.
В каждом доме не один человек живёт!!!!
42 15
разве демократия — это право 600 домам диктовать условия остальным 100 тысячам
==============================
нет. демократия — это обязанность 100 тысяч учесть интересы и права даже одного гражданина.
37 10
бред!
Выслушать — пожалуйста.
Но угождать каждому — это у вас в головушке не все в порядке
11 26
Но угождать каждому
=========================
не, в холопий менталитет демократия не влезет: для него «уважать права каждого» равно «угождать». а реальное «угождать» в его мире — это «уважать».
война — это мир.
15 9
здесь приводил кто-то пример демократии в Германии когда газ проводили в дома:
Пришли, сделали, поставили, подключили и все, точка.
желание, выбор модели и так далее никого не интересует.
Адекватность цены кстати тоже.
Как вам такая европейская демократия?
5 9
в Германии когда газ проводили в дома:
Пришли, сделали, поставили, подключили и все, точка.
=========================
што? в немецкии насильно подключают газ без права выбора поставщика и тарифа? это вам немец-очевидец рассказал?
13 10
поставщик потом выбирается — иначе рынка нет.
А вот решение по тому как и чем вам отпаливаться — это город решит без вас.
А также какая и из чего у вас будет крыша, какой проект дома и какой высоты забор!
Добро пожаловать в демократию, где вам дадут выбор: согласиться или покинуть страну
10 7
А также какая и из чего у вас будет крыша, какой проект дома и какой высоты забор!
========================
да. это правильная демократия. у всех равные права, и мой забор не должен мешать соседу. и мой дом не должен застить свет соседям: хочешь выше — ехай в район, где можно выше.
и запах от говнишка в «своём» доме не должен делать запах ни всему кварталу, ни единственному ближайшему соседу.
да, именно в такую демократию я хочу пожаловать из хамского беспредела по праву силы.
16 7
так а вам о чем толкуют?
про коровы, свинарник, грязь и постоянный смог от всякой дряни которую они жгут!
А вы хотите их оставить в покое и дать возможность дальше жечь мусор и ходить их коровам по тротуарам и дорогам!
11 21
Ви таки хотите нам тут сказать, шо в Бердске власи проведуть газ в дома таки без согласия жильцов?
А а поторопился и подклбчил газ за 250 000.
0 0
Помоему не 100 тысячам учесть интересы а определенной группе людей,где вы нашли 100 тысяч которые хотят снести дома? вы увидите демократию?
8 4
Демокра́тия — политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. (Википедия).
Т. е., раз РАВНОЕ воздействие участников, то те, кого больше, диктуют свои условия тем, кого меньше…
4 1
те, кого больше, диктуют свои условия тем, кого меньше…
===========================
это не демократия, а диктатура большинства – не передёргивайте.
3 1
Демократия и есть диктатура большенства.Есть еще вооруженная демократия.Это баратария.
И есть представительная демократия.
А германия в ес.Это союз.
С камисарами.
3 1
А Вы спрашивали у 100 тысяч,там точно не 100 тыщ,а группа людей
2 1
Ага,заверил мэр… Доверия такому заверению ноль…Так же как с остановочным павельоном,на который у власти денег нет.
31 8
Да що вы беспокоитесь, сказали «В Рай», значит- в Рай!
19 10
Че?
Живыми закопают, как в Москве?
5 0
Новостройки? Ну стало быть к пожарам, к гадалке не ходи
21 10
Да вот то же верно…Раз есть национальная бердская забава и опыт по поджиганию строений,значит могут скоро начать кататься огнеборцы в частный сектор с повышеной учащенностью.
5 1
Дак красного петуха уже запустили. Он коменты строчит не покладая рук под ником человек
6 14
Интересно, если устроить открытое голосование по поводу сноса среди всех жителей, а не только проживающих в частном секторе, кто победит? Я б за снос голосовал. Частный сектор в центре города — нонсенс. Надо исправлять. Людям жить негде, а они воздух дымом портят
34 61
А люди которые живут в частных домах не люди?
40 13
Люди конечно. Переселять в нормальные условия их надо.
7 17
А «нормальные условия» это какие?
12 2
Это платить деньги в ненасытный хавальник за отопление круглый год, платить за капитальный ремонт ,за содержания жилья и на текущий ремонт жилья.
22 5
А вы что, совсем не тратитесь? Ремонт не проводите ни капитальный, ни текущий?То то дома у вас рассыпаются.
А сколько за сезон за отопление выходит? А вода? А электричество. Напишите, очень любопытно.
3 10
А ещё напишите, пожалуйста, сколько времени тратите на уборку территории и денег на вывоз мусора.
3 7
И септик ещё забыла.
4 7
Вы про тот септик, который плыл всё лето по Красноармейской с микрорайона и впадал в обское море? Или тот который вдоль ленина постоянно помпами откачивают?
0 0
Несомненно, частный сектор в нынешнем виде, в 21 веке да по среди города, выглядит как анахронизм Без всякого сомнения, он будет постепенно исчезать и 400 летие, Бердск отметит без нынешнего частного сектора.
35 44
А где будут жить люди которые жили в частном секторе?
24 15
Или в многоэтажках, или в частном секторе на юго-западном
18 13
Это далеко и неудобно,поселят в квартиры с наиболее худшими условиями.Это не устраивает.
7 9
Вы думаете, что спустя 100 лет они будут продолжать жить в этих же холупах из брёвен с угольным отоплением?
12 23
Посреди современного города, который к тем временам уже станет районом Новосибирска.
9 21
Бердск уже лет как 20 с лишним все «становится» районом Нск…
13 1
Я живу сейчас,хорошо снесут мой дом построят дома,где буду жить я?
15 6
У черта на куличках со своим балконом газа и водопроводом из реки раздельная.
7 6
Не пойдет
8 2
Я живу сейчас,мне неинтересно что будет через 100 лет,меня интересует другой вопрос где буду жить я.
15 6
Вы, уважаемый, появились в городе бердске по инициативе и благодаря застройке частного сектора еще 300 лет назад, а теперь ваших родителей под нож? Где логика? Что мы потом скажем нашим детям и внукам?
15 12
А ничего не скажут. Они думать не умеют. У нас все знакомые, друзья, хотят строиться. Земли только нет. И то, что частные дома там появились раньше всех многоэтажек, а теперь всем глаза мозолит ты подумай. Под снос да под снос. Злые люди. Частный дом это рай просто, я не в магазине непонятные овощи куплю, а выращу сама, без химикатов. Кому то нравится жить в квартире, кому то в доме. Нечего судить, кого под снос, а кого нет.
29 13
полно объявлений о продаже!
или вы нахаляву хотите со всей инфраструктурой и коммуникациями?
10 9
Вы тут с халявой точно про обычных людей?) не власть чай)))
7 5
И потом, говорилось не о объявлениях. А о том, что сейчас многие не хотят жить в квартирах.
14 7
Ольга 1 ноября 2018 10:41
«У нас все знакомые, друзья, хотят строиться. Земли только нет.»
Еще раз: покупаете землю ИЖС и строетесь — в чем проблема?
10 7
Мало ли что хотят. Хотят жить в частном доме и держать хозяйство — милости просим в сельские поселения. Стройтесь и хозяйничайте.
Хотят своих овощей в городе — милости просим в дачные и огородные общества.
13 15
Может вас? Подальше от нас!
8 5
Да я, слава богу, и так от вас подальше.
2 1
Езжайте в Новосибирск
1 1
Аноним, а с чего вы взяли, что мы всё на халяву?!? Всю «инфраструктуру» мы устроили себе сами и за свои деньги….
Я живу не в этом районе, где будут сносить, но я этих людей поддерживаю. Вот тут много говорят, что в центе «частник» остался, мешает, мозолит глаза… частник в центе в большинстве своём благоустраивается…все не могут, да и не хотят жить в высотках, почему нужно кого-то насильно переселять, когда люди не один год живут в своих домах? государство вначале нам обещало неприкосновенность жилища, потом внесло поправки… вам нравится жить в многоэтажке? живите!….а если вдруг в администрации появится мысль всех переселить на «землю», как запоёте?
Я уже 21 год живу в частнике, переехала из двушки…искала район, чтоб недалеко ходить ребенку во 2 -ю школу, а потом в 6-ю, чтоб можно было добраться до работы пешком, когда автобус идёт полный….все эти годы мы потихоньку строились — перестраивались — благоустраивались, в доме санузел, ванная….в общем для себя… сейчас вот наконец ждём когда запустят газ, за свои кровные….а вы говорите снести….ломать, как известно не строить…
Нет у меня уже ни кошек, ни собак, хоть и люблю их… птицу и скотину не разводила никогда. Сначала был огород, теперь он сведён к минимуму — газон, цветники, деревья, водоём, дорожки….
Главное, что я не завишу от соседей, которые топают над головой, орут или курят в подъезде, не завишу от «управляшек» ожидая подачу тепла или горячей воды… и на нашем промежутке достаточно чисто и дома не разваливаются….и снег, мусор вывозим сами…
15 2
Аноним, Вы бы так .опу рвали за цивилизацию в виде качественных дорог, газификации частного сектора, внедрение эффективных современных технологий в коммунальной сфере без удорожания для населения, эффективную систему борьбы с коррупцией в городе, качественную доступную бесплатную медицину и образование для бердчан и т.д. и т.п. Да и кто там опять за ником — Аноним скрывается, нанятые медсёстры?
20 6
Дымом? это очень приятно… Вот химзавод воняет — сил никаких нет…
4 1
Ниочем подняли шум, с частной собственностью связываться никто не станет…
14 17
бугринский мост
вот уже под 4-й мост расчищают
чего там связываться: компенсацию и выселение по суду
21 7
народ такой наивный… Бердск всем городом перенесли, когда Новосибирскую ГЭС строили, подумаешь на этот раз 500 огородов снесут…
В масштабах истории всё это пшик.. Город должен развиваться, в ближайшие 10 лет этих огородов по-любому не будет, хоть до верховного суда доходи,
Скажите, раньше при советской власти не было частной собственности, поэтому целый город переселили за 4 года. Так развязку Бугринского моста 3 года как сдали, там всё в частной собственности было с коттеджами в 3 этажа и всё равно всех снесли.
Отрицание — гнев — смирение — принятие — конструктив. %00 огород под снос пока на первых стадиях этого пути. И чем быстрее они перейдут к следующим этапам, тем лучше же для них. Стоит ли тратить силы на бессмысленную борьбу? Может лучше сейчас начать обсуждать выделение новых ХОРОШИХ земельных участков под новое строительство, пока земля ещё есть? Я бы начала с заказа оценки собственного имущества на сегодняшний день. Ну и застраховала его на всякий случай )))
45 23
Adeli —-вы всё правильно сказали:»Стоит ли тратить силы на бессмысленную борьбу?» И приводите как пример развязку Бугринского моста за 3 года со сносом частной собственности.Вот также и в г.Бердске нужно делать без всяких нытиков и анонимов,а взятся за расселение этих частных владельцев из центра города,чтобы остальным людям было чище и лучше,да к тому же было больше парков,хороших домов и магазинов.А то,что у нас дымит и хруюкает в центре пора убирать,это же не деревня и не окраина какая-нибудь,это же центр города — пора это давно понять.
Человек ——
17 35
Какие парки?????
Вся земля, что подразумевает многоэтажную застройку, этими самыми многоэтажками и застраивается! Какие парки? О чём Вы говорите?!!!!
Застроено всё под завязку домами и даже парковок не хватает, потому что придомовая территория мизерная! Даже пешеходные дорожки негде проложить. У нас же дома, земля дорогая, а надо воткнуть как можно больше домов на квадратный метр!
ПАРКИ!!! Ха-Ха!!!!
37 9
Полгорода ещё в бараках и в ветхом жильё, мало места для многоэтажек?
14 4
Вам, человек, к врачу надо! Голова не в порядке.
5 2
Буря, может грянуть буря от такого непродуманного решения.
19 15
Да такая же буря как с повышением пенсионного возраста, поныли немного и успокоились! Родовые поместья, скотина….. Один живет на Искитимской, устроил из своего «родового поместья» ферму, все вокруг в г..не и сене, вокруг соседних домов все завалено тюками с сеном. Сам живу в частном доме, понимаю людей, но считаю, что города должен быть современным, а с людьми нужно решать вопрос по-человечески, выделять квартиры в центре а не на белокаменном, а тем кто хочет жить на земле строить коттеджные поселки на южном.
28 8
это сейчас Южный окраина. Надолго ли? Дальше стройка идёт бешенными темпами. Раздольный, Белокаменный обрастает домами как грибы после дождя. от моего дома видно. Ну и так же будет, вот увидите. Будут кричать новожилы тех районов нам- под снос!
11 8
Я надеюсь что южный станет как раз нормальным коттеджным поселком: дороги, тротуары, освещение.
И никакой скотины и отопление газом чтобы не было смога!
Кстати, уже сейчас есть игровое поле оборудованное жителями, строится школа и сад ударными темпами.
Так что все к тому и идет.
Сносить его если и будут, то в далеком будущем.
8 4
Всё вокруг в говне и сене.
Мухи, крысы в гигиене
Дух, увы, идёт не хлебный,
Летом запах непотребный.
В центре города земля
Под коровник отошла.
Город стал большой деревней,
Нет поблизости волшебней.
15 9
Год за годом нищает муп кбу.
Корова вот бед всех источник!
2 0
Adeli. по — вашему все так просто !!! Видимо сами вы ничего не строили.
Ну, во-первых, почему я из центра должна поехать к черту на кулички???
Во-вторых, за те деньги, которые мне дадут за мой неплохой дом, я не смогу построить НИЧЕГО!
В — третьих, мне уже не «шишнадцать», чтоб разводить грандиозное строительство.
А, в — четвёртых мне хочется жить там, где я сама выбрала.
В- пятых, в администрации должен был быть генеральный план долгосрочный, и он был, а сейчас его переделывают, и дома по тому плану, никто не сосбирался сносить. Людей нужно было предупреждать заранее, чтоб не не вкладывали денег в строительство на этих территориях.
10 3
Adeli вы скорей всего от Амстердама ещё не отошли. Где свободная земля в бердск? Уточните
11 10
Вот прежде чем сносить частный сектор и засраивать многоэтажками,
нерезоннее ли для начала привести в порядок все коммуникации? Вот понатыкают скворечников и поплывёт город по вонючий рекам.
33 11
Габриель — что это у вас с грамматикой:»засраивать»,»нерезонее ли» и так далеее..?.
Про скворечники правильно — пора немедленно прекратить точечную застройку и строить только всё по Генеральному плану развития города,шаг за шагом,одна улица за улицей с заменой всех коммуникационных и канализационых,и водопроводных сетей.А город,надеюсь,больше уже не поплывёт,так как монтируют дренажную систему в городе.А то,что 3 процента населения будут против 97 протествовать,это ничего не даст — ведь было такое время кулаков/зажиточных/,которых всех раскулачили.Вот такая история ожидает и эти 3 процента в центре города для улучшения жизни других,их следует расселить,построить новые дома,насадить деревьев и несколько парков,сделать беговые дорожки и стадион,а перед каждым домом можно выращивать цветы/думаю,что каждый собственник имеет ещё и дачу где-нибудь/.
И это будет сделано,как и прнятый закон о пенсии и 4-ом мосте через Обь — это я вам говорю,как Человек -Шаман.
Человек ——-
5 13
Вы пишете, что вы человек-шаман, а на конце сообщения такое красное мигает, что мне кажется, что вы человек-гамадрил.
0 0
Лучше обратите внимание на 21и11и14 квартал
14 7
В этой ситуации просто есть дикое желание некоторых лиц заработать денег. Расселят за федеральные деньги а продадут …… И вообще выселить одних чтобы заселить других как то не правильно.
29 14
Жить в своём доме это счастье быть свободным от многих бредовых законов по которым заставляют жить наше общество. И в частном секторе живут самые свободолюбивые люди. Они переживут любые реформы «для благо народа» в государстве. Власть должна гарантировать сохранность частной собственности а не создавать предпосылки для унижения и способствовать созданию условий для «законного» объёма собственности в угоду получения прибыли от многоэтажной застройки. Приняв этот ген план им явно запретят строительство и узаконивание уже построенного. Начнётся административная травля частного сектора. Они это понимают и начинают бороться за свои права и за свободу. Успехов вам. Я такое пережил двадцать лет назад в соседней области.
34 15
вот бы сейчас центр Москвы был частным сектором с коровами, да?
Вполне понимаю, что есть любители жить в своем доме.
Но почему бы не сделать это так, чтобы было удобно всем?
— в центре города — офисы и высотки
— на окраине — район коттеджной застройки (без скота!) с дорогами/магазинами и школами
— чуть дальше, за окраинами — сады, огороды и частные дома с хозяйством и скотом.
Разве это не нормально?
25 29
В Новосибирске до сих пор частный сектор в центре города есть.
5 2
Это нормально:
— город развивается
— там где раньше были одно — будет другое
— многие не хотят менять привычный уклад жизни — и их тоже все понимают
Но! У нас общество, а не право отдельным людям проталкивать свои интересы!
Я:
— не хочу чтобы в центре города держали скот и водили пастись на аэродром по асфальтированным тротуарам и дорогам. Это просто бред!
— я хочу развития, а не музей на месте Бердска. Здесь нет никакой исторической ценности, так что перестраивать и соответствовать духу времени это нормально.
24 29
Насчет коров в центе города Вы правы….эту проблему можно решить на местном уровне, не противореча законодательству… в есть нормы, которые прописаны для содержания домашней скотины и птицы….наши 6 соток с постройками не позволяют это содержание….вот пусть власть и занялась этим….раньше разного рода специалисты ходили из КБУ и штрафовали, за не скошенную траву, за долго лежащий стройматериал возле дома, за грязь….пополняли казну, на законном основании
8 3
Я понимаю людей, живущих в частном секторе. Но Закон позволяет изъять у них земельные участки, выкупить их собственность. И верно приводят пример с Бугринским мостом, там было много драматизма и противостояния, однако все равно всех снесли. Последние несколько домов, которые упирались, приехала комиссия из 100 человек, Мэрия, Полиция, МЧС, Скорая, и комиссионно их за руки вывели из домов и дома снесли. Был такой репортаж!
В других странах такое тоже случается и не редко. При строительстве ( расширении) аэропорта Нарита в Японии противостояние жителей и властей по сносу их домов было настолько острым, что дошло до кровавых столкновений с полицией и жертв! До сих пор на взлетной полосе остался один домик как памятник этим событиям. Но Аэропорт был все равно расстроен!
15 18
Если бы , строились какие нибудь стратегические объекты, то я лично поняла бы эти доводы
…А так, в угоду какому нибудь почетному строителю …. то вообще хочется спросить : когда уже нахапаются?
Одни деньги в глазах… чужие судьбы мало волнуют
21 5
Дорожная магистраль Горького- Раздольный это стратегический объект города. И частникам придется подвинуться.
4 7
Объекты стратегического значения
крупные административно-промышленные и военные объекты, уничтожение или овладение которыми в ходе военных действий может привести к коренному изменению обстановки на театре военных действий, обеспечить выполнение стратегических задач и в целом определить исход войны. К ним относятся: ракетные позиции, авиационные базы и аэродромы, военно-морские базы и порты, склады ядерного оружия, командные пункты и штабы, а также объекты органов государственной власти и управления, крупные административно-политические, промышленные центры и энергетические узлы.
1 1
Снесут к бабке ходить не надо .
18 7
Жители частного сектора в центральной части Бердска отказываются покидать свои дома ради многоэтажек. И готовы всеми возможными способами защищаться, отстаивать свои права на частную собственность.
===============================
ишь, какие бузотёры! это им госдеп печеньками заплатил. хорошо, что они сами в своё время поддержали аппарат всяческих репрессивных мер, которые к ним же теперь и применят. за стабильность! враг не пройдёт! эслинипутинтохто…
11 16
готовы всеми возможными способами защищаться, отстаивать свои права
============================
забыла добавить: вы что, хотите, как на Украине? >:o
и утешить: крым-то наш! и мост
5 14
какая стабильность? грязи разрухи и беспорядка?
Мне такая стабильность не нужна! поэтому если жители со своим имуществом справиться не в силах — снести!
6 14
Умоются! Нам проще варягов изгнать и доморощенных избрать, но не пехотинцев.
6 10
Доморощенных с 8-и классным образованием и ПТУ? Пройдите по центру и увидите будущее еще худшее для города.мне бы не хотелось.Микраж и центр два разных города в одном.
9 4
Не будет в центре города коров, свиней и огородов — даже к гадалке ходить не надо. Невозможно иметь развитую и хорошую социальную сферу (центр города) и при этом тут же заниматься сельским хозяйством (в центре города). Тут был хороший совет в комментариях: постарайтесь узаконить то, что есть, собрать документы, сделать оценку и застраховать.
18 3
«у них сложился свой уклад жизни, так называемые родовые поместья, в которых они живут поколениями. И они не хотят пойти под бульдозер ни через 25, ни через 40, ни через 80 лет»
Эк размечталась. Если частный сектор не трогать, трущобы там будут через 80 лет. Грязища, развалюхи, покосившиеся заборы и соответсвующий контингент. Наркотой в каждом «роду» торгуют, полиция не приезжает..
15 19
А среди многоэтажек так рай земной! Из окошек то спиртом, то наркотой торгуют, в подъездах, да под кустами обдалбливаются… Не смешите «развитая социальная сфера». А никем не контролируемые общаги в центре города никого не волнуют! Вот пусть чиновники с депутатами их сначала расселят! Уже существующую инфраструктуру доведите до «развитой», коммуналку, медицину и пр. «поднимите с колен». Реформаторы! Жили с 2006 года без генплана, чтобы строить и сносить без разбору, что ИМ хотца, а теперь нашли новую нишу для обогащения!
28 5
Что за словесный поток.. советские дома и общаги тоже будут со временем сносить.
Если ничего не переобустраивать, так бы и жили при мельнице Горохова. А может и при остроге еще
6 8
Ну зачем же сносить.
Они сами скоро развалятся.
А поскольку приватизированные, то и расселять никто не будет.
0 0
Площадь тоже будет магистраль до Белокаменного ?
5 0
Частный сектор каждый год преображается в лучшую сторону. На месте старых домов появляются более новые и красивые, а ваши муравейники со временем превратятся в старые разволюхи как нынешнее апанелки 60-х годов постройки которые никто не вносить не ремонтировать особо не хочет. Вот и представьте теперь Бердск через 60 лет цент застроенный старыми 9-этажными домами которые вообще потом ни кто не снесет не расселлит пока не рухнут.
24 8
Их тоже будут сносить, не волнуйтесь
4 9
а проект «реновация» на что? обкатывают пока на Москве, потому что там совсем в центре всё плохо, потом признают эксперимент успешным и вынесут соответствующие решения о применении новых норм закона по всей стране. Ктому времени 9-этажные дома будут признаны развалюхами, снесены и застроены современными 25-этажками и превратится Бердск в Нью-Васюки! Ээээх, заживём!!
4 10
Ой, не смешите наши тапки!
У нас ещё ветхого жилья море !
И что то жильцам при расселени. предлагают, то, что никому не нравится
Стойла для коров, например!
12 3
Стойла, это единичные случаи. Не у всех новоселов просторных квартир все гладко, но это не значит что все новоселы просторных квартир недовольны
2 6
И пустят трамвай по улице Горького от ж.д.вокзала до домов стойла для коров.
8 4
Нет смысла валить дома все подряд. И денег на все не хватит. Тогда разбивайте задуманное на этапы строительства. Нужно продолжить улицу Горького до микрорайона? Конечно, нужно. Город уже давно пытается пролезть в микрорайоны через полторы улицы. Прямые маршруты из Белокаменного к вокзалу значительно сократят пассажиропоток в районе ДК. А в деньгах АТП не потеряет. Только выиграет на экономии горючего.
Думайте, господа чиновники. Не решите этот вопрос сейчас, будете решать завтра. Но тогда и крики жителей сольются с криками тех, кто будет лишен возможности вовремя попасть на работу. А это уже гораздо большая проблема.
Поговорите с каждым владельцем жилья отдельно. Не все против. Есть и те, кто с радостью обсудит варианты сноса своего жилья. Мы, например, готовы к разговору. Куда подойти? И, как только лед тронется, не все будут махать транспарантами. Так было всегда.
12 3
Коров то держат не только на Горького. Я бы даже сказал, что на Горького их мало кто держит. А вот водят их на аэродром со всего частного сектора как раз через Горького. Так что милости просим со своими многоэтажками, через дворы которых будут так же водить коров на аэродром, щипать травку
5 7
Попробуйте прогнать коров по Ленина. Вот так же будет прогнать их по новым застройкам и дороге с непрерывным потоком машин.
4 3
Не будет аэродрома — не будет и коров!
0 0
Давно пора это сделать. Весь вид городу портят свои дома да еще в центре! А если хотите овощи выращивайте на дачах.
3 11
А если Вас не устраивают овощи,переезжайте в НСК,в чем проблема?
9 2
Антиресная страна Рассея ! Строили из глины и соломы потом из брёвен потом из панелей ! В то время весь мир строил из камня Сейчас мы всё сносим и опять строим из сибита и прессованного кирпича который рассыпается от влаги ! Сизифов труд В этой стране всё время штормит и когда уляжется -одному Богу известно
Нельзя отнимать у народа его холупы как вы не понимаете!
Сегодня Швондер пришёл к ним завтра придёт к вам! Ведь народ не виноват что он бедный и не может построить раз и навека Надо относиться по человечески к людям и помочь провести газ в эти дома а тех кто мусорит штрафовать А сносить только те дома что подпадают под муниципальные или государственные объекты
12 2
Аноним — 16.53. А что вы думали с вашей «Антиресная страна Рассея»? Потому и начанали строить из и глины и воды,потому что в отличии от Европы,у нас простых камней нет,тем более г.Бердск стоит на болоте.А вы ещё пишите,что нельзя отнимать у народа его холупы.Что вы все частники заладили только про газ,а ведь речь идёт про весь комплекс:здесь и новые здания,здесь и водо и канализационные системы,здесь новые улицы и деревья,новые фонари и новые дорожки.Поэтому,Аноним,как вы пишите:»а сносить только те дома что подпадают под муниципальные или государственные объекты».Так-то может оно и так,но сначала надо договорится с теми,кто хочет продать свои дома /читайте,был здесь один аноним/,а потом переделывать или доделывать план. p.s. Одно не могу у вас понять,а куда у вас в тексте точки и запятые подевались?
Человек ——-
2 3
Все пропало, людей оставят на улице
5 4
Неужели этот беспредел возможен? Неужели люди должны потерять свои дома только потому, что этого захотела левая пятка Шестернина? Кто придумал эту движуху? кто принимает решение?нечем больше заняться???? Я бы на месте жителей на самом деле взбунтовалась!!!
12 3
Это не левая пятка. Земля Голубеву нужна под застройку. Он и придумал, и принимает.
1 0
А центр города — это где два здания администрации???Так это их и надо перенести!Для начала на Первомайскую куда-нибудь, на старую площадку радиозавода. Поместить всех над «Сантимо»! там всем места хватит!
13 2
эти всё снесут и кладбище в том числе
7 0
Армия земли свои отдавать не собирается, а они уже дорогу строить собираются.
1 1