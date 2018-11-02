Мэр Бердска: генплан города — это предмет для диалога власти и горожан

Сносить частный сектор в центре Бердска не будут до тех пор, «пока это не станет необходимостью для города», заверил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» мэр Евгений Шестернин.

— Генплан был написан в 2006 году. И уже там частный сектор входил в зону многоэтажной застройки. И что, с тех пор кого-то снесли? Нет. Генплан — это документ, прогнозирующий развитие города. У нас предусмотрено несколько зон развития — промышленная, рекреационная, жилая. Задача генерального плана рассмотреть развитие этих зон на перспективу. А также развитие транспортной инфраструктуры, системы энергетики для жизнеообеспечения города. Без этого город не может жить, строиться, работать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Он акцентировал внимание на том, что домовладения находятся в частной собственности, неприкосновенность которой гарантируется Конституцией. Без согласия собственника никто ничего на его участке делать не имеет права. Изъятие земли с постройками возможно только на условиях договоренности, подчеркнул мэр Бердска.

— Мы говорим о том, что зоны необходимо развивать. Улица Горького рано или поздно продвинется дальше — к Микрорайону. Не сейчас, а когда возникнет транспортный коллапс. Проектировщики того времени уже предусматривали это, — отметил глава города.

Шестернин привел в пример начало ул. Горького — въезд с федеральной трассы Р-256. Расположение домов вдоль магистрали позволяет расширять дорогу при необходимости. То есть еще в начале 1980-х годов проектировщики закладывали перспективу развития.

— Никуда от этого не денешься — город должен развиваться. Можно было бы сделать ул. Горького как ул. Маяковского. Но уже 30 лет назад заложили разумную «красную линию». Дошли до ул. Островского. Сказали: «Пока хватит». Придет время, когда возникнет необходимость, поэтому и предусмотрели в генеральном плане движение вперед. Но пока нет необходимости. Сейчас хватает улиц Комсомольской, Первомайской, — был категоричен Евгений Шестернин.

«Умные» магистрали

Между тем, в генплане проектировщики обозначили продление ул. Горького до микрорайона Раздольного как оптимальный вариант. И это заложили еще в проекте 1981 года, когда строили дорогу как широкую въездную зону. Ужу тогда «умные люди» закладывали будущую магистраль. А они должны быть в каждом городе. Но когда Бердск дойдет до продления магистральной улицы, покажет время.

— Любой город стремится иметь максимально закольцованную систему дорог. Тогда идет оптимальная разгрузка транспорта — это аксиома. Мы тоже выстраиваем такую систему. И в ней есть магистраль, которая пересекает кольцо. А если в зоне расширения дороги окажутся жилые дома, то это предмет для разговора с каждым конкретным собственником, — рассказал градоначальник.

Требуется делать дорогу в развивающуюся промышленную зону до кирзавода. По словам мэра, реконструкция ул. Химзаводской неизбежна — никуда от этого не уйти. Но уже сейчас знают, что строить на ней нельзя, чтобы был простор для расширения проезжей части. Таким же образом запретили строительство в рекреационной зоне, ограничив ее лесами.

— Генплан планирует и прогнозирует. Он не является декларативным документом, утверждающим какой-либо снос. Генплан обсуждаем, в том числе на публичных слушаниях. Когда наступит срок, мы все должны понимать, что застройка или дороги пойдут по этому пути. И люди, которые там живут, должны это понимать. И когда придет время, с ними как с собственниками будут решать вопросы на условиях договорных отношений. Другого быть не может, — заявил глава Бердска, указав на то, что пока строительство дороги по ул. Горького дальше не актуально:

— Мы начали расширять ул. Лунную и ул. Ленина, ремонтировать ул. Маяковского, параллельные дороги-хорды, которые позволяют разгрузить транспортные артерии.

Застройщика может не быть

Территория частного сектора (29 улиц) и в старом, и в новом генпллане обозначена как зона многоэтажной застройки. Но это не говорит об однозначной перспективе сноса частных домов, подчеркнул Евгений Анатольевич. Многоквартирные дома не строятся за счет бюджетных средств. Это делают застройщики — строительные компании. Они как инвесторы, желающие вложить деньги в высотки, должны договариваться с каждым из землевладельцев индивидуально. Так решали проблему расселения частного сектора, попадающего в зону строительства Бугринского моста или метро в Новосибирске.

— Такого застройщика может и не быть. А бюджет за свои деньги дома строить не будет. Удастся инвестору договориться с собственниками — будет строить, не договорится — стройки не будет, — отметил Евгений Шестернин.

Генеральный план не проходит только подписью главы. Перед этим должен состояться диалог с населением, специалисты должны объяснить людям, что будет и как можно изменить с учетом их пожеланий.

— Если генпланом для развития города предусмотрена дорога, она будет. Когда? Вопрос. А что касается сноса частного сектора — это тема вообще другого порядка. Но рано или поздно придет время, — рассуждает Шестернин.

Он рекомендует бердчанам, которые опасаются за судьбу своего жилья прийти в администрацию и получить достоверную информацию, а не слушать «байки» тех, кто наживает себе политический капитал депутата на незнании людей законодательства и нормативных документов.

Евгений Шестернин изложил ситуацию вокруг генплана и перспективы сноса частного сектора в четырех коротких постулатах.

Первый постулат

Генеральный план — это план развития города, а не декларативный документ, который говорит, что будет так, а не иначе. В генплане 2006 года уже 572 частных дома находись в зоне многоэтажной жилой застройки. Но до сих пор их никто не снес и не собирается этого делать.

Второй постулат

Бюджетом не предусмотрено строительство жилых домов. Муниципалитет может принять участие лишь в расселении аварийных домов и прокладке коммуникаций.

Третий постулат

Частная собственность незыблема, защищена законом. И никакая власть — муниципальная или федеральная — не может без согласия собственника лишать его недвижимости.

Четвертый постулат

Город жил, живет и будет жить в развитии. Но это подразумевает не погоню за строительством жилых домов и квадратных метров, а создание комфортной городской среды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», узнав о своих перспективах когда-нибудь попасть под бульдозер, жители частного сектора написали обращения мэру, губернатору и депутатам горсовета по своим округам с требование оставить их на земле. Бердчане на собрании в администрации города 31 октября потребовали вообще вычеркнуть из генерального плана пункт о зоне многоэтажной застройки на месте нынешнего частного сектора. Они не хотят переселяться и через 100 лет. А пока собирают подписи против сноса своих домов.