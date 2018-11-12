Обяжут платить за вывоз мусора владельцев частных домов Бердска

Председатель ассоциации многоквартирных домов Новосибирской области Татьяна Новая обозначила проблему: частный сектор сваливает мусор в контейнеры МКД
На совещании по обращению твердых бытовых отходов обсуждали, как заставить жителей частного сектора, не имеющих договоров, платить за вывоз мусора в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.
У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты. Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.
Председатель ассоциации многоквартирных домов Новосибирской области Татьяна Новая рассказала, что в Новом поселке существует проблема с мусором частного сектора, как Бердска, так и Советского района.
— Все жители коттеджей и частных домов несут свой мусор в мусорные контейнеры, которые оплачивают многоквартирные дома. Работали с двумя административно-техническими инспекциями, Советского района и бердской, и каждый сказал: жители-то наши, но несут они к вам, мы этим не занимаемся. ТОС тоже не смог урегулировать этот вопрос. Как вы планируете понудить жителей частного сектора заключить договоры на вывоз мусора и оплачивать? Есть ли какой-то механизм, сроки, когда жители многоквартирных домов будут освобождены от оплаты чужого мусора? — спросила Новая у генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой.
По словам Ларисы Анисимовой, в жилищном кодексе много обязанностей прописано для собственников, но за неисполнение этих обязанностей нет никаких штрафных санкций. Так и в случае с мусором.
— Прописано, что каждый владелец-отходообразователь обязан заключить с нами договор. Спасает та конструкция, которая придумана, что это будут публичные договоры. Они будут в обязательном порядке заключены. Человек получит платежку и будет платить. Почему происходит такая ситуация? Потому что они не платят и пользуются вашими контейнерами. А когда к ним приходят заключать договор, они говорят: да я вообще не мусорю, я весь мусор сжигаю, у меня мусора нет. А рядом с многоквартирным домом мусорка переполнена, хоть три раза вывози. Надеюсь, когда им придут платежи, и они будут за это платить, то скажут: нет, привозите к нам, ставьте контейнер у нас, и это все сбалансируется, — надеялась Лариса Александровна.
Как понудить заключить договор, спросила Новая.
— Понудить очень сложно. В пограничных районах, где существует проблема, можно точечно уже в декабре пойти и раздать под роспись эти договоры. Это будем делать мы сами. Если будем возможность нам помочь, хотя бы адресами, мы воспользуемся помощью, — отметила Анисимова.
Татьяна Новая акцентировала, что они заинтересованы в этом и обязательно помогут.
В любом случае «частникам» придут платежки, и они будут обязаны их оплатить, даже если у них не установлены контейнеры и не заключены договоры.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/12/386794-obyazhut-platit-za-vyvoz-musora-vladelcev-chastnyx-domov-berdska
Вот и правильно.
6 34
Какие наглые частники. Заминусовали. Контейнера нет, договора нет, буду складывать к соседу и платить не буду. Так, что ли? Хитроопые, однако.
8 28
частные дома — это свобода выбора способа утилизации мусора в том числе.
Если я складываю в мешки и затем сам вывожу на свалку, то все в рамках закона и нефиг принуждать!
40 9
да вы один из тысячи, такой сознательный и законопослушный.
8 23
почему один? соседи тоже нормальные люди и никто в контейнеры МКД не возит.
На мой взгляд, как раз тех засранцев, что возят темными ночами мусор к домам как раз немного.
Но именно они и создают этот нехороший фон для всех жителей частного сектора…
25 7
«На мой взгляд, как раз тех засранцев, что возят темными ночами мусор к домам как раз немного.Но именно они и создают этот нехороший фон для всех жителей частного сектора…»
Очень, очень много и не только коттеджи но и магазины часто подвозят, проверено!
5 4
Так частники или магазины?
Мне кажется, что магазинов у нас больше.
0 1
я тоже вывожу сам, аккумулирую в контейнере на участке и плачу на свалке сто рублей за привезённый пикап с мусором. Даже на газель не скапливается.
И четыре моих соседа по улице достоверно делают так же. Так что никак не 1 на 1000
С какого чуда я обязан подписывать некий договор с регоператором, если и без него успешно решаю вывоз отходов, причём наверняка дешевле чем через новосиб-экологию будет.
Налицо очередной побор в карман кого-то из приблатненных, в чью пользу депутаты напринимали удобных,полезных законов и теперь к тому же найден благовидный предлог: де, «в чужие контейнеры вывозют!»
21 5
Цена то вопроса какая? Еще не знаю, но хай подняли. И главное — толку то? от ваших стенаний?
5 14
Мы не «хитроопые»! У нас стоит контейнер, который мы сами «сварили» на 4 дома, когда заполняем его, идём, оплачиваем в «Экосервис» и вывозим! И все проблемы! Почему я за кого-то должна платить?…мне договор не нужен…крупный мусор вывозим на своём транспорте на свалку и там платим…
13 2
Сейчас ради интереса набрала в поисковике «куда выбрасывают мусор частники». Пробежалась по форумам. 99 % честно признаются — везем в город до ближайшего контейнера.
Так что, вы мне тут хоть что говорите,не поверю.
4 9
да… живет вот чел в МКД, форумы почитал, и сразу лучше жителей частного сектора все знает.
и главное ведь уверен в этом.
надо таких наверное вообще отстранять от интернета — больше вреда для их мозгов, чем пользы
3 3
Там пишут люди. Врут? Зачем им это?
1 2
Люди не врут?
А депутаты не люди?
0 1
Я еще раз повторю. Я вижу это собственными глазами каждый день. Приезжают и выгружают мешками.
3 1
Ну, уж нет!
Если решили взымать плату, то и ставите эти самые контейнеры, чтобы мы видели, за что оплата
28 3
Контейнеры вы должны были установить сами, как собственники, давным давно. Куда он у вас делся то ? И куда вы мусор складывали?
9 20
Многие жители коттеджей собирают в мешки мусор и затем лично либо через грузоперевозки отвозят на свалку.
Благо она находится практически напротив колорлона, а туда практически все 1-2 раза в месяц ездят, так что даже по пути.
19 10
Не свистите. На свалку они вывозят, ага. В контейнеры МКД везут массово. Теперь хоть и будут также везти, но уже не на халяву.
11 19
Контейнеры мы установили сами. И они бы прослужили еще много лет. НО! Если их будут ежедневно бить по мусоровозу (а их бьют — технология такова — увы…), то жить им останется недолго. Придется закупать часто. Они очень недёшевы. Представляю как бабусечка 70-80 лет едва справляясь с чисткой снега, должна будет раз в год отдавать 7-10 тыс за новый бак и оплачивать ежедневный вывоз мусора, которого у неё почти нет. На это вся пенсия и будет уходить.
Где логика????????
20 5
Скооперируйтесь улицей, организуйте площадку и будет вам счастье. Будет вывозить вам один контейнер с улицы каждый день.
3 6
Анониму от 13. 53
А кто вам сказал, что у меня нет контейнера,»?
Даже договор есть , только вывозят тогда, когда я хочу
Соответственно и оплата не за каждый день, а за количество раз
9 2
У меня тоже есть контейнер. И договор. И мусор я выношу не каждый день, а через. А мусоровоз на дню приедет несколько раз. И сверх нормы.И заплатим мы в итоге больше. За тех, кто везет к нам в контейнер. Частники, дачники круглогодичные, магазины, ТСЖ.
И почему я вас должна понять и посочувствовать, что платить вас заставляют также, как и меня?
4 4
Охрану выставляйте тогда возле своих помоек
Лично я к вашей ситуации отношения не имею
И сочувствия вы у меня тоже априори не вызовите
0 0
У частников расчет другой должен быть.
Одна из причин: весь растительные отходы (очистки, остатки и так далее) идут в компостную кучу, а не в мусор. А это около 50% всего объема мусора (по себе лично знаю).
Еще одна причина: многий мусор действительно сжигается. Когда это бумага и прочая упаковка, то это вообще правильно. А это еще определенный процент.
В итоге у частников получается раза в 3 меньше объем мусора чем у МКД.
Если этого не учесть в тарифе, то частники будут всячески противиться и понять их вполне можно.
34 6
Платите за экологию. Сжигают они… ]:->
9 28
бумага и прочие отходы в угольном котле сгорают наиболее экологичным образом: температура знаете ли соответствующая.
А вот как бумажные отходы жителей МКД на свалке загораются регулярно, да еще и пластик всякий гореть начинает. Причем все это на открытом воздухе и толком не сгорает, что периодически ощущают все жители Бердска и особенно Спортивной — воняет знатно.
Так что тут еще вопрос: кто более экологично утилизирует
25 7
«Еще одна причина: многий мусор действительно сжигается.»
Нужно за сжигание ядовитого мусора в черте города, такой штраф ввезти, чтобы продажа всего дома с землей покрывала только половину штрафа! Эти «упыри» не понимают, что из-за них, пол города Бердска больны онкологией и умирают в жутких муках, годами живя на сильных наркотических обезболивающих! Желаю этим «редискам»(цензура) всем заболеть раком за труды их, да воздастся им сторицей!
6 11
если я оплачиваю значит имею право в любой контейнер свой мусор выбрасывать а по факту раздолбят за месяц контейнера в частном секторе и кто будет должен новый ставить .
17 7
Действительно, компост и растопка печи бумажными отходами. Также в частный сектор не несут всякую макулатурно-газетную пакость в почтовые ящики.
По факту у меня один 10 литровый пакет в неделю разной пластиковой упаковки и всё.
Если начнут с меня собирать деньги за ежедневный вывоз воздуха- я буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО возмущаться.
Контейнер набираю за 4-5 мес. На кой ляд мне платить за каждый день.
31 5
«Действительно, компост и растопка печи бумажными отходами. Также в частный сектор не несут всякую макулатурно-газетную пакость в почтовые ящики.
По факту у меня один 10 литровый пакет в неделю разной пластиковой упаковки и всё.»
Парадокс! От куда у вас бумага для растопки печи? У вас по вашему определению её просто нет, от слова вообще! В магазине с 90х бумаги, пакеты, вообще нет! А вот пластика у вас хоть отбавляй! Никогда не поверю , что вы его в печи не сжигаете! НИКОГДА! Раз в 6 месяцев, то то у нас во дворах автоколонны с коттеджей в нескончаемым потоком круглый год идут!
3 11
Простите, но это цитата:
«Дядя Петя, ты дурак?»
А у вас в доме бумага только из почтового ящика?! У нас — от упаковок многих и разнообразных товаров, туалетная бумага (пардон!), газеты вот тоже не брезгуем покупать, а еще исписанные тетрадки, блокноты, бумага принтерная,черновики, тоже потихоньку набираются… Иногда даже эту бумагу, картон, журналы отдаю знакомой. У нее семья большая и они не брезгуют копить и сдавать макулатуру на Промышленной, пусть небольшая, но тоже денежка.
А пластик (извините, что не оправдываем Ваших ожиданий) не сжигаем. Мы в свой дом переехали, чтобы по-максимуму вести здоровый образ жизни. Вот пластик как-раз на свалку везем — он и весит всего ничего!
0 1
Понудить очень сложно
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/12/386794-obyazhut-platit-za-vyvoz-musora-vladelcev-chastnyx-domov-berdska
наверное правильно ПРИНУДИТЬ
3 3
Завод нужен перерабатывающий,
7 5
вопрос вообще в другом: как и по каким правилам забирать мусор из частного сектора.
А вот что с ним дальше делать: сжигать, перерабатывать или складировать — вопрос вообще из другой области и к данной теме не относится!
6 2
6 л/день х 365 дней = 2190л=2,19 куб.м, а по тексту — 2,38 куб.м в год
0 0
2,38 м3 в год — установленный норматив
0,198 м3 в месяц
0,0064 м3 в день (:на 31)
1000 литров в кубе
6,40 литра в день
0 0
вспоминается про чиполино по сути чют-ли не за воздух принудительно платиш при нынешнем чудо-стабильном
9 2
Ну, что же придётся прописаться в суде — пора из работяги переквалифицироваться в сутяжника ( воруют из моих карманов много быстрее, чем зарабатываю). Говорить надо только на том языке, который понимают
5 2
Вперед! Смотрите, только в дураках не останьтесь.
2 6
Какой бред!
Во первых, при подобной формулировке — это безусловно навязывание услуги — что противозаконно.
Во-вторых, я за свой счет устанавливаю удобный мне контейнер и не позволю долбать его чужой технике.
В третьих, в частном доме от всего мусора в контейнер попадает лишь его малая часть (по крайней мере у нас): часть бумаги идет в теплые грядки, часть сжигается; много пластика — под рассаду, очистки — в компост, остатки кирпичей мельчим для дренажа… и т.д. В итоге контейнер заполняется достаточно медленными темпами. Сомневаетесь, что и этот мусор мы везем к чужим домам? Я вам чеки со свалки покажу: сколько раз и сколько кг было увезено нами на свалку.
Ну и в четвертых.Не проще мусоровозы по уму использовать? Если у многоэтажек скапливается больше мусора, то именно туда мусоровозам и следует приезжать почаще. И не нужно создавать видимость трудовой деятельности, собирая мусор со дна контейнеров в частном секторе.
8 3
Да нет уж. Пусть они у вас землю помесят.
1 1
Юмор оценила!
0 0
Тоесть я такой пришёл вечером с работы и за три часа до сна на…рил 6 литров мусора в ведро — на деле максимум 2литра набирается , откуда взяты нормы ,с потолка как обычно
3 0
У меня свой контейнер. Вывозит экосервис тогда, когда мне нужно. Если заставят платить обязательно и вывозить будут каждый день, стану носить в МКД, а свой контейнер уберу. Платить обязаловку и покупать каждый год контейнер нет желания.
3 1
Обязать надо не каждый дом а каждого человека, родился и начинай платить за вывоз мусора сразу. Отдых на природе, даче, дом, коттедж или квартира, какая разница, везде мусорит человек. С каждого вьезжающего, проезжающего, пролетающего или проплывающего гостя страны взимать плату за пребывание на территории России, мусорный сбор.
1 2
Хотел бы посмотреть,как заставят частника платить!!!!
1 0
Я не понимаю, почему так стенают по поводу контейнеров? У нас в доме ТСЖ, поставили несколько лет назад два металлических бака. Мусор вывозят каждый день. Баки до сих пор целые и невредимые.
1 1