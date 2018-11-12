Обяжут платить за вывоз мусора владельцев частных домов Бердска

На совещании по обращению твердых бытовых отходов обсуждали, как заставить жителей частного сектора, не имеющих договоров, платить за вывоз мусора в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.

У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты. Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.

Председатель ассоциации многоквартирных домов Новосибирской области Татьяна Новая рассказала, что в Новом поселке существует проблема с мусором частного сектора, как Бердска, так и Советского района.

— Все жители коттеджей и частных домов несут свой мусор в мусорные контейнеры, которые оплачивают многоквартирные дома. Работали с двумя административно-техническими инспекциями, Советского района и бердской, и каждый сказал: жители-то наши, но несут они к вам, мы этим не занимаемся. ТОС тоже не смог урегулировать этот вопрос. Как вы планируете понудить жителей частного сектора заключить договоры на вывоз мусора и оплачивать? Есть ли какой-то механизм, сроки, когда жители многоквартирных домов будут освобождены от оплаты чужого мусора? — спросила Новая у генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой.

По словам Ларисы Анисимовой, в жилищном кодексе много обязанностей прописано для собственников, но за неисполнение этих обязанностей нет никаких штрафных санкций. Так и в случае с мусором.

— Прописано, что каждый владелец-отходообразователь обязан заключить с нами договор. Спасает та конструкция, которая придумана, что это будут публичные договоры. Они будут в обязательном порядке заключены. Человек получит платежку и будет платить. Почему происходит такая ситуация? Потому что они не платят и пользуются вашими контейнерами. А когда к ним приходят заключать договор, они говорят: да я вообще не мусорю, я весь мусор сжигаю, у меня мусора нет. А рядом с многоквартирным домом мусорка переполнена, хоть три раза вывози. Надеюсь, когда им придут платежи, и они будут за это платить, то скажут: нет, привозите к нам, ставьте контейнер у нас, и это все сбалансируется, — надеялась Лариса Александровна.

Как понудить заключить договор, спросила Новая.

— Понудить очень сложно. В пограничных районах, где существует проблема, можно точечно уже в декабре пойти и раздать под роспись эти договоры. Это будем делать мы сами. Если будем возможность нам помочь, хотя бы адресами, мы воспользуемся помощью, — отметила Анисимова.

Татьяна Новая акцентировала, что они заинтересованы в этом и обязательно помогут.