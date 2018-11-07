Заставят платить за мусор дачников и владельцев съемных квартир в Бердске

Совещание по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами прошло 7 ноября в Бердске. Данный вопрос для присутствующих в конференц-зале горадминистрации депутатов, чиновников, представителей УК, организаций, старших по домам, общественников, председателей СНТ осветила директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по вывозу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.

Отдельной строкой

— Сфера обращения с отходами выводится в отдельное подразделение. Если сегодня — это жилищная услуга и ее получают в основном жители, проживающие в многоквартирных домах, жители частного сектора пользуются ею не на 100%. Статистика показывает, что по Новосибирску эта цифра достигает 48%, в Бердске она выше. Но есть районные центры, где она не достигает 9%. Региональный оператор обязан будет обеспечить обращение с твердыми коммунальными отходами на территории всей Новосибирской области, — рассказала Лариса Анисимова.

Автор видео Галина Панчева



По ее словам, самый частый вопрос, который задают региональному оператору на встречах: что изменится с приходом регионального оператора?

Если люди проживают в многоквартирном доме, и в нем нет аптек, магазинов, мусор вывозится своевременно, для них практически ничего не изменится. За исключением того, что появится организация, которая будет отвечать за всю цепочку обращения с твердыми бытовыми отходами, принимать обращения жителей, пытаться улучшить услугу, со следующего года проведет работу по ведению раздельного сбора отходов.

В случае, если в доме есть несколько нежилых помещений, которые пользуются контейнерной площадкой и зачастую не оплачивает эти услуги, если дом находится на границе с частным сектором, и частники пользуются мусорным контейнером, не заключая договор с транспортной организацией, предстоят принципиальные изменения.

— Во-первых, все соседи из частного сектора будут обязаны заключить договор с региональным оператором, начнут эту услугу оплачивать и получать. Первое, что мы для себя решили: нельзя разрушать то, что сегодня действует, функционирует и устраивает потребителей. Если у вас организован вывоз кольцевым способом, либо у вас рядом установлен перехватывающий контейнер, мы все это сохраним. Плюс добавим вывоз отходов по графику. Если будет возможно, по улицам и небольшим микрорайонам проведем информационные встречи, совместно с органами местного самоуправления и вами будем принимать решение об установке дополнительных контейнеров. Также будем определять место, где у вас будет площадка для сбора крупногабаритных отходов, поскольку они включены в тариф. У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты, вывоз ваших отходов от дверей вашего домохозяйства. То есть вызываете, к вам приезжают, забирают ваш старый диван и увозят. Все это будет включено в тариф, — объяснила Лариса Александровна.

Есть категория граждан, которая не пользуется данной услугой, например в индивидуальном жилом доме. Для них эта услуга появится. Бердчан ознакомят с графиком вывоза, предложат на рассмотрение удобные варианты.

Принципиально изменится схема взаимодействия с дачными обществами, СНТ, гаражными кооперативами, мелкими нестационарными объектами, зачастую не имеющих договоров на вывоз мусора и складирующих свои отходы либо в ближайшей канаве, либо в контейнеры жителей многоквартирного дома. У каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя появится обязанность заключить договор с региональным оператором.

Процедура заключения договора упрощена. Как только в начале декабря департамент по тарифам установит тариф для регионального оператора, данная информация появится на сайтах регионального оператора, местного самоуправления, министерства ЖКХ и в СМИ. Вместе с информацией будет размещен типовой договор. И через 16 дней все договоры будут считаться заключенными, за исключением тех случаев, когда собственники отходов обратятся к региональному оператору с изменением типового договора. Если в типовом договоре предусмотрено начисление по нормативу, а юрлицо, которое осуществляет деятельность по продаже продуктов, имеет собственную площадку, у него будет возможность не по нормативу получать начисление, а заключить договор и оплачивать услуги регионального оператора по факту, привела пример Анисимова. Такой подход пока невозможен для жителей многоквартирных домов и в индивидуальном жилищном фонде.

Заплатят за мусор в «нулевых» квартирах

— Изменения, которые должны были быть внесены в 354 постановление правительство, определяющее порядок коммунальных услуг и перерасчета, до настоящего времени не изменен для нашей услуги. И у нас пока нет возможности принимать платежи по факту. Планируется, что в 2019 году на федеральном уровне все эти изменения будут внесены, и у на появится возможность для каждого дома, в том числе и в котором будет установлен контейнер для отдельного сбора отходов, проводить учет по объекту и рассчитывать количество вывезенных отходов в соответствие с тем, сколько этот дом отходов образовал. Это, конечно, будет сделать достаточно сложно, если у нас не будет корректных данных по численности проживания. Но там, где домом заведует хорошие УК или ТСЖ, ЖСК, учет и проживающих ведется, и совет дома знает, в какой квартире живет восемь человек вместо прописанного одного. Все эти данные, я надеюсь, в соглашении будут предоставляться региональному оператору, и у нас появится возможность начислять абсолютно справедливо, — подчеркнула Анисимова.

Что же будет с квартирами, в которых никто не проживает? В обращении с твердыми бытовыми отходами специально выделена такая норма, которая позволит региональному оператору производить начисления по количеству собственников. Если собственник сдает свою квартиру и никого там не прописывает, у регионального оператора есть возможность по количеству собственников производить начисления, акцентировала Лариса Александровна.

-Если владелец квартиры с этим не согласен, мы можем предоставить региональному оператору справку, совместно с советом дома заактировать, что там никто не проживает, даже опечатать и платежи с этой квартиры снять. Но чаще всего, я думаю, будет происходить другая картина: мы будем выяснять, что в квартире, в которой никто не прописан, на самом деле проживают квартиросъемщики. Начисления в таком случае будем выставлять по фактически проживающим гражданам, — пояснила Анисимова.

Получите льготу

Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Региональный оператор заключил соглашение с минсоцразвития. Обмен данными автоматизирован. Не нужно будет никому дополнительно приносить никаких справок, субсидии и льготы предоставят в автоматическом режиме.

Кто обеспечит чистоту?

В обращении твердых бытовых отходов не очень четко прописан момент содержания контейнерных площадок. Когда контейнерная площадка находится на территории многоквартирного дома, принадлежащей собственникам, тут понятно, что за нее отвечают собственники. Но очень много контейнерных площадок находятся на муниципальной территории, и собственность разграничена. Законодатель прописал, что бремя содержания площадки несет на себе владелец земельного участка, на котором она расположена.

Автор видео Галина Панчева



— Не совсем понятно, кому жаловаться, если вдруг на контейнерной площадке обнаружится мусор. Но правила обращения с твердыми коммунальными отходами разделили жилищную услугу и услугу с твердыми коммунальными отходами по границе. Граница — это когда отходы попадают в ответственность регионального оператора. В сегодняшней правовой конструкции это звучит так: региональный оператор отвечает за отходы с момента погрузки их в мусоровозы. В том числе он отвечает за подбор просыпавшегося при погрузке мусора. Но любому гражданину, глядя на переполненную замусоренную площадку, будет не важно, кто за нее отвечает. Важно, чтобы она была чистой и чтобы регулярно вывозился мусор. Для того, чтобы контейнерный площадки выглядели опрятно, мы проводим большую подготовительную работу по взаимодействию с управляющими организациями и ТСЖ. Мы пытаемся синхронизировать работу по уборке контейнерных площадок и подборе мусора. У нас в тариф будет заложена маленькая копеечка за подбор мусора, который образуется при погрузке. С управляющими компаниями мы взаимодействуем в плане того, чтобы оплачивать эту услугу дворнику, который осуществляет уборку контейнерной площадки, — отметила Лариса Александровна.

Сколько стоит услуга?

6 ноября прошло заседание комиссии, на котором отобрали для четырех лотов транспортные организации, с которыми в течение 10 дней заключат договоры. 8 ноября подведут итоги еще двух конкурсов. Появится понимание, кто и на какой территории будет осуществлять транспортирование отходов, по какой цене. Региональный оператор передаст материалы в департамент по тарифам, где пройдет проверка на экономическую обоснованность, и будет выставлен тариф в соответствие с нормативом, который был расчитан в 2017 году.

Автор видео Галина Панчева



-В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отметила Лариса Александровна.

Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.

Самая большая часть тарифа приходится на транспортные услуги. Так как полигон ТБО находится в пределах территории Бердска, имеет лицензию, транспортные организации, которые будут обслуживать город, находятся в более выигрышном положении, чем в других районах Новосибирской области.

Кроме транспортных услуг в тариф также войдет тариф на захоронение и несколько рублей за деятельность регионального оператора.