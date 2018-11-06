Гонщиков на кладбищенской дороге усмирят знаком ограничения скорости в Бердске

Шквал вопросов обрушился на редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в адрес вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Он ответил на все вопросы горожан по благоустройству города, в том числе и о безопасности тротуара по дороге на городское кладбище.

-По дороге на городское кладбище был сделан кусок тротуара, который должны были оградить защитным забором. Дорога очень активная, район Юго-Восточный разрастается. Очень много детей, пожилых людей ходят по тротуару. Машины ездят со скоростью 60-80 километров в час, а то и более. Знаков, регламентирующих скорость нет. Почему бы не поставить знаки и огородить наконец-то тротуар? — спросила Юлия.

Владимир Николаевич сообщил, что в соответствии с разработанным проектом на тротуаре по улице Полевой предусмотрена установка ограждения перильного типа. Но сегодня в приоритете ограждения пешеходные переходы и нерегулируемые переходы, расположенные вблизи школ и детсадов. После реализации этих мероприятий на тротуаре улицы Полевой, возможно, появятся ограждения.

Кроме того, проект организации дорожного движения на участок автодороги по улице Полевой не разработан. Но знаки, ограничивающие скорость все же установлены будут.

-Дорогу на кладбище мы планируем отремонтировать в рамках текущего ремонта. Нам за нее сегодня стыдно. это не то уважение. которое присуще нашим покойным родным людям. Работы эти запланированы до 2025 года. В это время там появятся знаки ограничения скорости. Все зависит от бюджетных ассигнований. Что касается ограждения, то ширина тротуара пока не позволяет его там установить. С его появлением чистить тротуар техникой будет сложно, — констатировал вице-мэр.