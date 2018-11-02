Разрушать дороги для ликвидации коммунальных катастроф не перестанут в Бердске

— Очень часто мы видим какой-то беспредел — где-то делают участок дороги красиво и вроде качественно, но тут же из-за аварии на теплотрассы или канализации ее тут же роют. Когда это прекратится? — поинтересовался бердчанин у вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск», что такая проблема существует, повлиять на ее практически невозможно.

— К сожалению, проблема такая действительно существует. В большинстве случаев повлиять на это нельзя. Мы пользуемся коммунальными сетями, построенными еще нашими дедами. В случае аварийной ситуации, муниципальный комбинат бытовых услуг вынужден проводить ремонтные работы с вскрытием дорожного полотна. Есть ситуации, когда при осуществлении ремонта дорог, не учитывается план КБУ по замене проблемных участков сети, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.