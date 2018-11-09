Тротуар до микрорайона Раздольного появится через 5 лет в Бердске

По крупице «Курьер. Среда. Бердск» собирал ваши вопросы для вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Часть ответов на вопросы уже опубликована с пометкой «Ответы Захарова на вопросы бердчан». Стилистику заданных вопросов мы сохранили в оригинале. Ответы замглавы Бердска на ваши вопросы мы публикуем ниже.

-Почему из года в год дорожное полотно по улице Попова толком не ремонтируется и находится в отвратительном состоянии, также как и улица Набережная?

-Работы по восстановлению дорожного полотна по улице Попова планировалось выполнить в летний период 2018 года в объеме 1 000 квадратных метров. В связи с недостаточным бюджетным финансированием эти работы переносятся на 2019 год и плановый период 2020-2021 года.

-Нужны дополнительные дороги: центр-Микрорайон или трасса-Микрорайон. Народу там живет все больше, а ездим по двум дорогам. Когда они появятся?

-В рамках разработки проекта Генерального плана города, прорабатывается создание магистральных дорог от центра города до Микрорайона.

— Улицу Маяковского отремонтировали. Через пару месяцев раскопали изрядный участок, после раскопок дорогу присыпали булыжниками. На свежеотремонтированной улице дыра. Прошел год, никто участок не восстановил. Хотим, чтобы ремонт был закончен и асфальт восстановлен. Когда это произойдет?

— По улице Маяковского асфальтовое покрытие было нарушено в ходе производства аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях Комбината бытовых услуг. В течение года КБУ собирает перечень ликвидированных аварийных ситуаций и составляет план по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе этих работ. Так, силами КБУ в 2017 году восстановлено более 1800 квадратных метров асфальтового покрытия, в 2018 году — более 1 900 квадратных метров, в том числе 27 квадратных метров по улице Маяковского. Дальнейшее восстановление благоустройства возобновится весной следующего года.

— Опять обращаются к вам жители улиц Солнечной и Речной по поводу тротуара от улицы Солнечной до остановки маршрутки, а это 800 метров. Когда он будет приведен в нормальный вид?

— Обустройство тротуаров на улично-дорожной сети Бердска, в том числе и по улице Черемушной, осуществляется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 года». В связи с ограниченными бюджетными ассигнованиями, обустройство пешеходного тротуара по улице Черемушной до 2021 года не представляется возможным.

Для комплексного решения проблемы обеспечении безопасности дорожного движения в 2023 гоу запланирован ремонт участка улицы Черемушной от улицы Космической до микрорайона Раздольного. В рамках реализации данного проекта запланированы работы по обустройству тротуарной сети, пешеходных переходов и уличного освещения.

— Меня также как и многих обратившихся волнует вопрос с тротуарами. Живу в частном доме на улице Островского, поставили замечательный новый светофор и сделали красивый тротуар, но только метров по 15 в разные стороны от него. А как же дальше? После дождя на улице Островского в строну микрорайона Молодежного невозможно пройти. Образуются лужи и грязь, которые стекают с дороги на то, что когда-то было тротуаром. Зато начали ставить забор. Есть ли необходимость ставить забор, вместо того. Чтобы сделать тротуар?

— Администрация Бердска с 2012 года выполняет мероприятия по ремонту пешеходных тротуаров частного сектора. Объем выполненных работ зависит от выделяемых бюджетных средств.

— Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения есть?

-Собственники жилых домов, расположенных на территории, подвергнутой подтоплению грунтовыми водами, в случае необходимости оказания им помощи, вправе обратиться с заявлением в общественную приемную главы Бердска.

В городе действует межведомственная комиссия по оценке соответствия жилых помещений требованиям, предъявляемым к ним, в полномочия которой входит обследование и оценка жилья в Бердске. При обращении в эту комиссию с целью оценки состояния жилья необходимо предоставить заявление, заключение проектно-изыскательной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с целью установления их работоспособности, надежности дома, обеспечения безопасного пребывания граждан и сохранности инженерного оборудования, копии правоустанавливающих документов на дом, заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

-Когда будет наведен порядок в сквере возле жилого дома № 30 по улице Ленина? Сквер в центре города превращен в площадку для выгула собак со всех близлежащих домов. Обещали поставить банеры о запрете выгула собак в сквере или уж хотя бы урны поставили.

-В 2019 году планируется установить в районе жилого дома № 30 по улице Ленина урны, а также таблички, предупреждающие о запрете выгула собак на данной территории.

— Хочется узнать, появится ли в городе служба, отвечающая за скверы, парки, прибрежную территорию?

-На сегодняшний день администрацией Бердска проводится работа по формированию территорий рощ, скверов и включению указанных объектов в реестр муниципального имущества, с дальнейшим определением учреждения ответственного за их содержание.

-Зачем забор у детской поликлиники, который не позволяет высаживаться матерям с детьми в правую дверь на тротуар, а не на проезжую часть улицы как сейчас.

-Пешеходное ограждение на данном участке установлено для канализирования пешеходного потока и предотвращения пересечения проезжей части пешеходам в неположенном месте.

-Когда у властей найдутся средства, чтобы заасфальтировать 50 метров участка улицы Спортивной от улиц Вокзальной до Ленина? Сделают ли нормальный асфальт на улице Комсомольской от улиц Горького до Лелюха и улицы Ушакова от улиц Островского до Ленина! Это центр города.

-План работ по ямочному ремонту на текущий период формируется по результатам обследования улично-дорожной сети Бердска в весенний период в соответствии с выделенным бюджетными ассигнованиями. При достаточном финансировании указанные участки улиц будут включены в план работ на 2019 год.