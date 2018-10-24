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О созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Бердска четвертого созыва

Официальная информация администрации г. Бердска.

24.10.2018 Нет комментариев
 

Официальная информация администрации г. Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 №26

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов
города Бердска четвертого созыва

На основании обращения Главы города Бердска Шестернина Е.А. (вх. письмо от 19.10.18 №95с) о созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Бердска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 25 октября 2018 года в 10-00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «О внесении изменений в Устав города Бердска»».
3. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин

22 августа 2018 года Судейская коллегия по административным судам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора Новосибирской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о признании недействующими положений Устава города Бердска, принятого решением Совета депутатов города Бердска от 18 июня 2015 года №633, по апелляционной жалобе первого заместителя прокурора Новосибирской области на решение Новосибирского областного суда от 24 апреля 2018 года, которым отказано в удовлетворении его административного искового заявления, решил:
Решение Новосибирского областного суда от 24 апреля 2018 года отменить и принять новое решение.
Признать недействующими пункты 26 и 27 статьи 27 и пункт 2 статьи 44.2 Устава города Бердска, утвержденного решением Совета депутатов г.Бердска от 18 июня 2015 года №633, со дня принятия апелляционного определения.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г.


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