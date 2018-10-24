Официальная информация администрации г. Бердска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА БЕРДСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 №26

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва

На основании обращения Главы города Бердска Шестернина Е.А. (вх. письмо от 19.10.18 №95с) о созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Бердска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 25 октября 2018 года в 10-00 часов.

2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «О внесении изменений в Устав города Бердска»».

3. Опубликовать постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин

22 августа 2018 года Судейская коллегия по административным судам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора Новосибирской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о признании недействующими положений Устава города Бердска, принятого решением Совета депутатов города Бердска от 18 июня 2015 года №633, по апелляционной жалобе первого заместителя прокурора Новосибирской области на решение Новосибирского областного суда от 24 апреля 2018 года, которым отказано в удовлетворении его административного искового заявления, решил:

Решение Новосибирского областного суда от 24 апреля 2018 года отменить и принять новое решение.

Признать недействующими пункты 26 и 27 статьи 27 и пункт 2 статьи 44.2 Устава города Бердска, утвержденного решением Совета депутатов г.Бердска от 18 июня 2015 года №633, со дня принятия апелляционного определения.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г.