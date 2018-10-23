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Из-за строительства детсада провалился асфальт на дороге Бердска

Провал над теплотрассой образовался из-за большой нагрузки на ось погрузочных машин. В результате — пострадала тепловая камера. Мэр Бердска запретил строительным машинам ездить по центральным дорогам города.

23.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Из за строительства детсада провалился асфальт на дороге Бердска

Не первый раз проваливается дорога на перекрестке улиц Пушкина и Кирова

Указал на недочеты, связанные со строительством школы и детского сада в Бердске начальнику управления капитального строительства Алексею Егошину мэр города Евгений Шестернин на совещании в мэрии вчера, 22 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 15 октября на перекрестке улиц Кирова и Пушкина над тепловой камерой теплотрассы города, провалился асфальт.

— КБУ столкнулось с достаточно серьезной проблемой по разрушению тепловой камеры. Это стало причиной того, что большегрузные машины, вывозя грунт со строительной площадки, имели большую нагрузку на ось. Я давал поручение остановить движение погрузочных машин по этому маршруту, предложить им другой маршрут, — напомнил Евгений Анатольевич.

Алексей Егошин сообщил, что большегрузные машины стали вывозить груз со стройплощадки по другой дороге. В ближайшее время на дороге установят дорожные знаки с ограничением по скорости.

— Я прошу в работу свою включить контроль ситуации, обязательно прошу. Другую структуру попрошу контролировать это. Потому что строить одно и ломать другое — это не правильно. Это идет не во благо, а вопреки. Нам детский сад очень нужен, десятилетиями его ждали. Но когда строительство идет и создаются проблемы в другой отрасли, а мы сейчас ведет тему за энергетиков — это тепловые камеры, а мы в зиму заходим, то здесь мы должны быть более внимательными и прогнозировать ситуацию. Водителю этого транспортного средства вникать в проблемы городского хозяйства не удел. Оставлять КБУ для решения этой проблемы тоже нельзя, недопустимо, — акцентировал Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» , 14 сентября мэр Бердска Евгений Шестернин, генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин и начальник городского управления образования Жанна Тузова заложили по кирпичу в стену будущего детского сада.

Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентябрю 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.


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