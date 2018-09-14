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Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Глава города, гендиректор БСТ и бердские чиновники внесли свой вклад в строительство детского сада в микрорайоне Южном и заложили по кирпичу в стену будущего здания. (ФОТО, ВИДЕО)

14.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 7 коммент.

Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин заложил кирпич в стену будущего детского сада

Сегодня, 14 сентября, мэр Бердска Евгений Шестернин, генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин и начальник городского управления образования Жанна Тузова заложили по кирпичу в стену будущего детского сада. Он, напомним, строится в Южном микрорайоне и является «первой очередью» образовательного комплекса (школу построят позже).

Настроение на строительной площадке было весьма воодушевленное, и это неудивительно — впервые за последние 30 лет в Бердске строится новая школа. Опытные строители советовали главе города Евгению Шестернину наносить побольше цемента на кирпич: как масло на хлеб.

Видео Марины Волковой

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что несколькими минутами ранее новый помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров освятил стройку и всех присутствующих.

Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Мэр Бердска и помощник настоятеля Преображенского Храма

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

 


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(7) Комментариев

  1. Ёжик

    Ф-ф-ф…
    А как же шаман с бубном? Почему его не позвали? Без шамана садик долго не простоит!
    Ф-ф-ф…

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  2. Аноним

    Это же гос учреждение и свобода вероисповедания прописана в конституции нашего государства. По-моему это не совсем этично по отношению к представителям других конфессий.

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  3. Аноним

    А вот присутствие мэра-приятно. Молодец!

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  4. Аноним

    НВР: Рады. Пусть хоть с попами, со всеми мэрами и его плеядой, но строят. Да побольше бы.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Житель Бердска

    Без РПЦ стройматериалы гнить не будут…..

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  6. Аноним

    Конечно без освещения и стройка бы остановилась, Ну а сейчас все в порядке и заодно и каммунистку осветил,это называется что в каждой бочке затычки,

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