Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Сегодня, 14 сентября, мэр Бердска Евгений Шестернин, генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин и начальник городского управления образования Жанна Тузова заложили по кирпичу в стену будущего детского сада. Он, напомним, строится в Южном микрорайоне и является «первой очередью» образовательного комплекса (школу построят позже).

Настроение на строительной площадке было весьма воодушевленное, и это неудивительно — впервые за последние 30 лет в Бердске строится новая школа. Опытные строители советовали главе города Евгению Шестернину наносить побольше цемента на кирпич: как масло на хлеб.

Видео Марины Волковой



«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что несколькими минутами ранее новый помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров освятил стройку и всех присутствующих.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.