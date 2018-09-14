Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин заложил кирпич в стену будущего детского сада
Сегодня, 14 сентября, мэр Бердска Евгений Шестернин, генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин и начальник городского управления образования Жанна Тузова заложили по кирпичу в стену будущего детского сада. Он, напомним, строится в Южном микрорайоне и является «первой очередью» образовательного комплекса (школу построят позже).
Настроение на строительной площадке было весьма воодушевленное, и это неудивительно — впервые за последние 30 лет в Бердске строится новая школа. Опытные строители советовали главе города Евгению Шестернину наносить побольше цемента на кирпич: как масло на хлеб.
Видео Марины Волковой
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что несколькими минутами ранее новый помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров освятил стройку и всех присутствующих.
Мэр Бердска и помощник настоятеля Преображенского Храма
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.
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Ф-ф-ф…
А как же шаман с бубном? Почему его не позвали? Без шамана садик долго не простоит!
Ф-ф-ф…
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Это же гос учреждение и свобода вероисповедания прописана в конституции нашего государства. По-моему это не совсем этично по отношению к представителям других конфессий.
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А вот присутствие мэра-приятно. Молодец!
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НВР: Рады. Пусть хоть с попами, со всеми мэрами и его плеядой, но строят. Да побольше бы.
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Без РПЦ стройматериалы гнить не будут…..
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точнее будут
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Конечно без освещения и стройка бы остановилась, Ну а сейчас все в порядке и заодно и каммунистку осветил,это называется что в каждой бочке затычки,
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