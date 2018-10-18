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Вырубили деревья ради безопасности в заброшенной роще у школы в Микрорайоне Бердска

Бердчане, которые постоянно ходят через рощу рядом со школой №11, довольны, что вырубили заросли и убирают мусор. Положено начало будущему парку «Лунный».(ФОТО)

18.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Елены Белоусовой 3 коммент.
 
Вырубили деревья ради безопасности в заброшенной роще у школы в Микрорайоне Бердска

Теперь жители Микрорайона с удовольствием гуляют в роще по новенькому тротуару

Сотрудники Центра муниципальных услуг по решению комиссии по вырубке зеленых насаждений спилили часть деревьев в роще рядом со школой №11 в Бердске.

Днем 17 октября рабочие расчищали территорию, собирали ветки в кучу. Роща стала приобретать «причесанный вид».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жительница Микрорайона Наталья Феина пожаловалась на то, что в роще рядом со школой №11 вырубают деревья. И не только сорняки-клены, но и рябины, акации, березы.

По словам начальника бердского управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, деревья в роще вырубает служба УЖКХ в рамках муниципального задания. Светлана Васильевна заверила, что на месте срубленных деревьев высадят саженцы деревьев хвойных пород.

Впрочем, не все возмущаются вырубкой деревьев в роще. Есть и те, кто говорит о том, что рабочие сделали благое дело — почистили ее от зарослей.

Максим Пономарев ходит через рощу каждый день. Раньше ему приходилось преодолевать калдобины и грязь, теперь шагает по новенькому тротуару. Ему нравится, как теперь начинает выглядеть роща. Убрали кусты — все просматривается. Для безопасности хорошо — ведь здесь ребятишки ходят в школу, отметил житель Микрорайона.

По словам Юлии Усик, она очень довольна, что в роще вырубили кусты и теперь не будет зарослей.

-Пусть высадят новые деревья, пусть поставят лавочки, пусть фонари горят. Пусть все просматривается. А то дети ходят в школу, и ничего не видно. Здесь сквер будет, и деревья высадят так, как нужно. А то здесь березы дикие растут, с тех времен, когда я еще не родилась. Здесь же болото было, утки летали. Старые березы, однозначно, нужно спиливать. Они небезопасны. Возле магазина «Вымпел» такие же старые березы, и они постоянно падают. Я только рада, что рощей кто-то занялся. Нашлись средства, чтобы ее облагородить. Пусть даже пока и ничего и не сделают. Мусор уберут. Здесь же была мусорка настоящая, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» коренная бердчанка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в планах городской власти превратить некогда заброшенную рощу между школой №11 и ул. Лунной в парк (рабочее название «Лунный»), который логично соединят со сквером «Мое солнышко», который создают возле бердского роддома.


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(3) Комментариев

  1. Зри в корень

    Дендрофобия – боязнь деревьев

    Одной из разновидностей ботанофобии, боязни растений, является дендрофобия, то есть боязнь деревьев. С ней также схожа гилофобия, но если больные дендрофобией боятся даже одного маленького деревца, то гилофобы должны увидеть хотя бы посадку, чтобы испугаться.

    Стать поводом для страха деревья могли стать: просмотр фильмов ужасов или страшных рассказов в детстве, после которых обязательно представляешь вместо веток – руки, дупла – глаза, корней — ноги. После переживаний может наступить некоторая боязнь деревьев, а потом и вовсе образоваться дендрофобия, если родители не обращают на такое внимания.
    Лечение дендрофобии невозможно без тесного взаимодействия с объектом страха – деревьями. Применяются методы расслабления, во время паники, вызываемой объектом. Начинать нужно с одиночных деревьев и постепенно переходить на лес. Когда и данная преграда будет преодолена – можно говорить о выздоровлении.

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  2. Аноним

    Ну, во-первых грязи там никогда не было, там были бетонные плиты, ну а ребятишки там не должны ходить потому что территория за Лунной относится к другой школе

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