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О создании парка «Лунный» в Микрорайоне объявил мэр Бердска

Зеленые зоны в Микрорайоне объединяют в парковый ансамбль, что исключит возможность любого строительства. Бердчане получат скверы, где смогут отдыхать, играть с детьми, заниматься спортом.

31.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

О создании парка Лунный в Микрорайоне объявил мэр Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин

В город-сад постепенно превращается Бердск. На этот раз повезет жителям Микрорайона. Именно там бердская власть хочет реализовать грандиозный проект по сооружению большой парковой территории.

Преображенная улица Лунная за счет реконструкции проезжей и пешеходной зон по программе «Безопасные и качественные дороги», а также благоустроенных дворов по проекту «Комфортная среда» станет еще краше и удобнее.

— По просьбе наших пожилых жителей Микрорайона, которым тяжело ходить до церкви и до больницы по лесным тропинкам, мы, не вырубая ни одного дерева, сделали асфальт и довели его до роддома. И поневоле нарисовался проект по сооружению сквера возле роддома, — отметил мэр Бердска Евгений Шестернин, напомнив, что инициативу о наведении порядка в заброшенной роще поддержали общественники. — Около роддома провели субботник организации «оБЕРЕГай» и «100 друзей».

Это было на уровне волонтерства, что, конечно, отличается от профессионального подхода к обустройству участков. Глава города видит в этом показательный пример того, как инициатива людей поддерживается и развивается властью.

— Если инициативу высказывает власть, она должны быть убедительна в том, что это действительно нужно людям. Мы пошли по первому пути — поддержали инициативу снизу. И это здорово. Сейчас мы видим замечательный результат: на поляне возле роддома убрали старые деревья, сейчас делают асфальтирование, там найдут свое место деревянные скульптуры, которые сейчас вырезают мастера в рамках конкурса, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

При воплощении этой идеи возникло еще одно предложение — облагородить рощу между ул. Лунной и школой №11. Шестернин уверен, что здесь должен быть парк, документально оформленный:
— Надо сразу предостеречь, чтобы не было никаких попыток по строительству. Все будут знать, что здесь парк. И надо начинать обсуждать с горожанами, что они в этом парке хотят видеть.

Прежде всего здесь появится безопасная дорога к школе. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, на «школьном» тротуаре через рощу уже установили фонари, которые работают в тестовом режиме. Но «первым камнем» закладки нового бердского парка станет установка металлической скульптуры аистов возле дома №2 на ул. Лунной — рядом с обновленным заездом, уточнил Захаров.

Официальное открытие скульптуры (а значит, и будущего парка) состоится 9 сентября. В тот же день установят стелу «Мой солнышко» в сквере около роддома. Ее подарил городу Бердский электромеханический завод и лично председатель наблюдательного совета БЭМЗа Виктор Осин. На стеле изображен логотип проекта «Мое солнышко», который есть на книгах с одноименным названием. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дарят мамочкам, родившим в бердском роддоме.

— В итоге получится законченный проект паркового пространства: от дома №2 по ул. Лунной идет тропинка по парку, показывая дорогу в лесную зону, потом встречается парковая территория возле церкви и у роддома. Есть рабочее название парка между дорогой и школой №11 — «Парк Лунный», — рассказал Евгений Шестернин в эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск», не исключив того, что могут объявить конкурс на лучшее название микрорайоновского парка.

На очереди еще одна пока неуютная территория — по ул. Боровой ближе к лесхозу. Там рядом с гаражами поставили тренажеры и на этом все закончилось. Хотя и здесь есть небольшая березовая роща, которая может тоже войти в «парковый ансамбль» Лунная-роддом.
— По участку возле роддома была инициатива людей. Не исключаю, что и на Боровой жители захотят преобразить в парк свою рощу, — подчеркнул мэр.

В центре Бердска пока все силы брошены на доведение до ума городского парка — глобальный проект благоустройства еще не завершен.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Жаль мне его.Один мля,без ансамбля :-D :-D :-D

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