Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Вместо кленов и других вырубленных деревьев в роще высадят елочки
Жалуются на вырубленные деревья в роще возле школы №11 жители Бердска.
— Роща возле школы №11 и Лунной, 2, вырублена в октябре почти под ноль. Природа начала мстить за варварское отношение, когда вырубили заодно с кленами много ценных растений (рябина, акация, шиповник и другие). На новой дороге к школе лежит мощный ствол березы, рядом приуныл фонарный столб. К школе не пройти, близко не подходила, вдруг провода от столба опасны. Я не знаю от урагана это или люди это все разложили неаккуратно. Но! В двух метрах от упавшей березы срублена другая. Это как лесхоз обследует деревья? Или рабочие методом тыка вырубают и ошиблись с деревом? — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Феина.
Однако с мнением бердчанки согласны не все жители.
«Рябина и шиповник — «ценные», прям жжет очередной общественник! Все нормально и по плану — будет клево», — пишет аноним.
«Надо признать, что роща в этом месте давно уже превратилась в непролазную чащу, что способствовало пребыванию в оной различного асоциального элемента с целью распития спиртосодержащих жидкостей и школьников с теми же целями, что никоем образом не способствовало нормам безопасности для учебного заведения. Мусор уберут, фонари восстановят, теперь там вечерами ходить безопасно, — уверен читатель под ником поросенок Петр.
В рамках муниципального задания деревья в роще вырубала служба УЖКХ, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.
— Это место не останется пустым, пусть бердчане не волнуются, на месте срубленных деревьев высадят саженцы хвойных пород, — уверила Светлана Шерстобитова.
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Про саженцы хвойных пород УЖКХ обещает всем направо и налево. Но, ждать приходится очень долго.
Напротив микрорайон, 65 на муниципальной земле образовалась несанкционированная парковка. По решению мэра в рамках городского субботника обещана высадка саженцев в целях устранения нарушений. Прежде, чем сажать, надо отгрейдеровать выбитую и разбитую территорию, привезти грунт..Прошло уже два субботника. Летний и осенний. Конь не валялся. То у них жара, то дождь, то холод, то канализация — не до вас.
Вот куда гостей высокопоставленных из области пригласить — посмотреть на это позор.
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