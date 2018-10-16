КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Продам студию Ключевая 51
Продам студию
Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам 2-х на Ленина 15 В 89137313888 Ирина
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США

Уменьшат число мест для курения в России

Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги

Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска

Закупать у единого поставщика хотят импортные лекарства в России

За топящий фекалиями дом взыщет с застройщика власть Бердска

Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Вексельберг подаст иск к США из-за санкций в его адрес

Сбербанк требует с «Холидея» 6,7 млрд рублей

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Вырубкой в рамках муниципального задания занималось УЖКХ. На месте вырубленных деревьев появятся хвойные насаждения.

16.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Натальи Феиной Один комментарий
 
Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Вместо кленов и других вырубленных деревьев в роще высадят елочки

Жалуются на вырубленные деревья в роще возле школы №11 жители Бердска.

— Роща возле школы №11 и Лунной, 2, вырублена в октябре почти под ноль. Природа начала мстить за варварское отношение, когда вырубили заодно с кленами много ценных растений (рябина, акация, шиповник и другие). На новой дороге к школе лежит мощный ствол березы, рядом приуныл фонарный столб. К школе не пройти, близко не подходила, вдруг провода от столба опасны. Я не знаю от урагана это или люди это все разложили неаккуратно. Но! В двух метрах от упавшей березы срублена другая. Это как лесхоз обследует деревья? Или рабочие методом тыка вырубают и ошиблись с деревом? — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Феина.

Однако с мнением бердчанки согласны не все жители.

«Рябина и шиповник — «ценные», прям жжет очередной общественник! Все нормально и по плану — будет клево», — пишет аноним.

«Надо признать, что роща в этом месте давно уже превратилась в непролазную чащу, что способствовало пребыванию в оной различного асоциального элемента с целью распития спиртосодержащих жидкостей и школьников с теми же целями, что никоем образом не способствовало нормам безопасности для учебного заведения. Мусор уберут, фонари восстановят, теперь там вечерами ходить безопасно, — уверен читатель под ником поросенок Петр.

В рамках муниципального задания деревья в роще вырубала служба УЖКХ, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

— Это место не останется пустым, пусть бердчане не волнуются, на месте срубленных деревьев высадят саженцы хвойных пород, — уверила Светлана Шерстобитова.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США Уменьшат число мест для курения в России Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Про саженцы хвойных пород УЖКХ обещает всем направо и налево. Но, ждать приходится очень долго.
    Напротив микрорайон, 65 на муниципальной земле образовалась несанкционированная парковка. По решению мэра в рамках городского субботника обещана высадка саженцев в целях устранения нарушений. Прежде, чем сажать, надо отгрейдеровать выбитую и разбитую территорию, привезти грунт..Прошло уже два субботника. Летний и осенний. Конь не валялся. То у них жара, то дождь, то холод, то канализация — не до вас.
    Вот куда гостей высокопоставленных из области пригласить — посмотреть на это позор. :-!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика