Эвакуировали по автолестнице людей при пожаре в 3-этажке Бердска

В воскресенье, 14 октября, произошел пожар в квартире трехэтажного жилого дома в городе Бердске. На пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что из окон квартиры на третьем этаже идет дым.

По прибытии личным составом дежурного караула со второго и третьего этажей здания по 3-х коленной лестнице эвакуировано 7 человек, из них трое детей, при помощи спасательных устройств со второго этажа спасено 3 человека.

В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 54 кв.м. Распространение пожара на другие квартиры не допущено. Пострадавших и погибших нет. На тушение привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», около 20.00 загорелась квартира 20 в доме №10 по ул.Кристальной в Бердске. Дом трехэтажный с одним подъездом. На место ЧП выезжали скорая помощь и полицейские.

— Ужасно! В подъезде и доме моей подружки выше этажом, их эвакуируют сейчас, живет семья там молодая, могут быть жертвы…, — сообщила бердчанка Надежда в группе «Курьера» в ВКонтакте.

В Новосибирской области за прошедшие выходные произошло 29 пожаров, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Горели как частные жилые дома, так и бани, надворные постройки, автомобили и квартиры в многоэтажных домах. К сожалению, огонь наносит не только материальный ущерб, но и уносит жизни людей. Так, за два выходных дня — три гибели. В том числе в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после тушения пожара в доме №54 на ул. Чернышевского обнаружили тело 78-летнего хозяина жилища. Его дочь и 6-летняя внучка успели спастись.

Всего с начала 2018 года произошло 2419 пожаров. По причине неосторожного обращения с огнём зафиксировано 837 пожаров, неправильной эксплуатации или неисправности электрооборудования – 723 пожара, неправильного устройства и неисправности отопительных печей- 458, а по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 168.