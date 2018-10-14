Горит квартира в микрорайоне Белокаменный в Бердске. Могут быть жертвы

14 октября около 20.00 загорелась квартира 20 в доме №10 по ул.Кристальной в Бердске. Дом трехэтажный с одним подъездом. На месте работают несколько пожарных машин, скорая, полицейские.

По словам очевидец, в квартире могут быть жертвы. Жильцов трехэтажки эвакуируют.