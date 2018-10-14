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Горит квартира в микрорайоне Белокаменный в Бердске. Могут быть жертвы

По словам очевидец, в квартире могут быть жертвы. (ВИДЕО)

14.10.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Горит квартира в микрорайоне Белокаменный в Бердске. Могут быть жертвы

Квартира находится в аналогичном доме

14 октября около 20.00 загорелась квартира 20 в доме №10 по ул.Кристальной в Бердске. Дом трехэтажный с одним подъездом. На месте работают несколько пожарных машин, скорая, полицейские.

По словам очевидец, в квартире могут быть жертвы. Жильцов трехэтажки эвакуируют.

— Ужасно! В подъезде и доме моей подружки выше этажом, их эвакуируют сейчас, живет семья там молодая, могут быть жертвы…, — сообщила бердчанка Надежда в группе «Курьера» в ВКонтакте.
Жители дома позже сообщили, что все живы.

 


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