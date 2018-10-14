Погиб в сгоревшем доме 78-летний житель Бердска

Пожар с человеческими жертвами произошел в субботу в частном жилом доме в Бердске.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, 13 октября в 7:17 загорелся дом№54 на ул. Чернышевского. В результате пожара огнем повреждена кухня, спальня, личные вещи и мебель на площади 30 кв. метров. В 8:30 пожар был ликвидирован.После этого внутри обнаружили тело 78 летнего хозяина жилья.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, расследование причин гибели человека на пожаре проводит Следственный комитет.

Дочери погибшего и ее 6-летней дочери удалось спастись. Почувствовав запах дыма, они выбрались из горящего дома, но пенсионер спастись не смог. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки в комнате, где спал погибший — заискрил удлинитель.

На место происшествия выезжала начальник бердского отдела соцзащиты Наталья Скоромных. По ее словам, семье погорельцев срочно требуется помощь. Хотя власти сейчас решают вопрос о предоставлении матери с маленькой дочкой временного жилья в маневренном фонде муниципалитета.

Бердский Центр помощи семье и детям «Юнона» передал погорельцам кое-какие вещи, однако семье требуется помощь деньгами — они собираются восстанавливать дом. Те, кто хочет помочь попавшим в беду, могут связаться с родственниками пострадавших можно по телефону 8-953-767-3908 (Евгений).

Как отмечает Николай Степоненков, в 2018 году отмечается ухудшение обстановки с пожарами в Бердске.

На 13 октября в городе произошло 76 пожаров, что на 33,3% больше чем за аналогичный период 2017-го. На пожарах погибло 4 человека, при этом в прошлом году гибели людей допущено не было.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый трагический пожар произошел в Новом поселке. 4 января в доме №31 на ул. Большевистской — погибли пожилые супруги 1934 и 1940 годов рождения.

8 октября в доме №51/2 по ул. 8 Марта погибла одиноко проживающая 72-летняя женщина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

И вот 13 октября по адресу: ул. Чернышевского, 54 скончался на пожаре 78-летний бердчанин.

Основной причиной пожаров с гибелью людей послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно — электроудлинителей.

Все погибшие являлись пенсионерами преклонного возраста и проживали в частных жилых домах, в которых не были установлены автономные пожарные извещатели.

-Для предотвращения трагедии необходимо соблюдать требований пожарной безопасности и следовать инструкциям заводов-изготовителей при эксплуатации электроприборов. Не допускать курения в жилых помещениях, эксплуатации неисправного печного отопления и электрооборудования, оставления на предтопочных листах горючего материала. С целью исключения угара избегать полного закрытия задвижек дымовых каналов печей. Для своевременного обнаружения первых признаков пожара и извещения о нем — приобрести и установить во всех жилых помещениях автономные пожарные извещатели. Берегите свою жизнь и жизни ваших близких! — настоятельно рекомендуют сотрудники МЧС.