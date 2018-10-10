Администрацией города Бердска утверждено постановление №2840 от 04.10.2018 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 №322, в части листов 3, 5, 6, 7 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования» и обнародовано путем размещения в общедоступных местах, определенных статьей 25.1 Устава города Бердска, а также размещено на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г.