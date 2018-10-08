Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

О создании парка «Лунного» в Микрорайоне Бердска мэр Евгений Шестернин объявил накануне празднования Дня города 31 августа. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединив городской роддом дорожками. Благоустройство парка продолжается: скоро здесь появятся скамейки, урны и спортивная площадка. По дороге в роддом Бердска уже установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующие мать и дитя как единое целое.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в конце августа бердчане нашли и спасли краснокнижного молодого черного аиста. И хоть стела, посвященная матери и ребенку, выкрашена в черно-серые тона, фигура «Аиста», идея создания которого родилась благодаря спасенному птенцу, останется светлой.

— Изначально скульптуру «Аиста» планировалось установить в парке «Лунном», но мы поняли, что его дом в другом месте: там, где зарождается жизнь. У новоиспеченных родителей скоро появится возможность пофотографироваться у скульптуры: ее установят возле роддома, — рассказала «курьер. среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин. Он предложил поставить флагштоки, на которых счастливые папаши смогут вывешивать плакаты-растяжки с поздравлениями и благодарностями женам за рождение детей. До сего времени их вешали прямо на деревья. Папам посвятят и отдельное место в сквере — папину аллею, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».