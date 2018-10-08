Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

Деревянные скульптуры украшают дорогу к роддому Бердска
О создании парка «Лунного» в Микрорайоне Бердска мэр Евгений Шестернин объявил накануне празднования Дня города 31 августа. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединив городской роддом дорожками. Благоустройство парка продолжается: скоро здесь появятся скамейки, урны и спортивная площадка. По дороге в роддом Бердска уже установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующие мать и дитя как единое целое.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в конце августа бердчане нашли и спасли краснокнижного молодого черного аиста. И хоть стела, посвященная матери и ребенку, выкрашена в черно-серые тона, фигура «Аиста», идея создания которого родилась благодаря спасенному птенцу, останется светлой.
— Изначально скульптуру «Аиста» планировалось установить в парке «Лунном», но мы поняли, что его дом в другом месте: там, где зарождается жизнь. У новоиспеченных родителей скоро появится возможность пофотографироваться у скульптуры: ее установят возле роддома, — рассказала «курьер. среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.
Идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин. Он предложил поставить флагштоки, на которых счастливые папаши смогут вывешивать плакаты-растяжки с поздравлениями и благодарностями женам за рождение детей. До сего времени их вешали прямо на деревья. Папам посвятят и отдельное место в сквере — папину аллею, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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«и металлическая стела, символизирующие мать и дитя как единое целое.»
Уберите пожалуйста, этот железячный «кошмар из улицы Вязов», он весь вид портит!!!
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Мне вот интересно, а скульптуры просто так поставили или как то укрепили? или ждем очередного скандала как ребенка убило данным произведением искусства…пропустите ссылку-не реклама https://penzavzglyad.ru/news/54546/v-leningradskoy-oblasti-rebenka-ubila-derevyannaya-baba-yaga
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На фото «Деревянные скульптуры украшают дорогу к роддому Бердска» видно, что в скульптурной композиции женщина явно скорбит… Скульптура стоит возле роддома. И поэтому у меня складывается впечатление что композиция говорит о том, что их младенец не выжил при родах…
Вот зачем ставить такую МРАЧНУЮ скульптуру в таком СВЕТЛОМ месте?!!
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это вроде бы скульптура Петра и Февроньи(которая на себе князя шантажом женила). Правда там средством шантажа была якобы неизлечимая болезнь князя.
Детей(беременность) тоже часто используют для шантажа в целях создания семьи.
Так что, вроде как уместно всё.
имхо, ессно
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Табличку с пояснениями (она видна на фото) через пару дней может ветер сорвать. И останется только «Скорбящая пара»…
Да и как заметил a.danilov, история Петра и Февроньи — далеко не идеал истории жизни супружеской пары! Болезнь, шантаж, монастырь… Я бы не пожелал никому такой «любви»!
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