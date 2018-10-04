В розово-голубую не перекрасят стелу в новом сквере у роддома Бердска

Некоторых жителей Бердска смущают цвета, в который выкрасили стелу «Мое солнышко», установленную в сквере возле роддома.

Бердчанка Надежда Гаркунова считает, что инсталляция в черных и серых тонах неуместна рядом со зданием, где появляются на свет дети.

-Такие цвета не совместимы с зарождением жизни. Это просто убивает. Я вижу стелу в бело-зеленых тонах. Может быть, покрасить в веселые голубой и розовый. Каждый день езжу и смотрю на этот кошмар, — высказалась в редакции Надежда.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», стелу перекрашивать не будут. По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, это идея автора логотипа «Мой солнышко», появившегося впервые на книжках из набора с одноименным названием, который дарят роженицам в бердском роддоме. Кроме того, стела отражает и второй проект — «Читающий город». Инсталляция олицетворяет открытую книгу, а в ней весь мир, мать и дитя как единое целое. В парке не должно быть пестрой безвкусицы, считает Евгений Анатольевич.

Сквер у роддома еще не завершен, несмотря на то, что там уже установили скамейки (их покрасят в розовый и голубой цвета), флагштоки и деревянные скульптуры, которые вырезали мастера ко Дню города, а также сделали тротуары. Рядом со стелой поставят табло, где будет постоянно обновляться информация о количестве родившихся малышей — сколько мальчиков, сколько девочек появилось на свет.

-Стела — это только начало второго этапа городского проекта «Мое солнышко». На площади за ней соорудим парк, где в 2019 году мы будем принимать областной семейный фестиваль, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», стелу в сквере у роддома установили 31 августа. Ее подарил городу Бердский электромеханический завод и лично председатель наблюдательного совета БЭМЗа Виктор Осин. Официально открытие парка «Мой солнышко» намечено на конец октября.

Идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского роддома принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин. Он предложил поставить флагштоки, на которых счастливые папаши смогут вывешивать плакаты-растяжки с поздравлениями и благодарностями женам за рождение детей. До сего времени их вешали прямо на деревья. Папам посвятят и отдельное место в сквере — папину аллею, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».