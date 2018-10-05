Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске

Полиция вчера задержала студента Новосибирского госуниверситета Влада Кузеванова, участвовавшего 9 сентября в акции протеста против пенсионной реформы. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Андрей Гладченко.

Молодого человека задержали в стенах вуза и доставили в отдел полиции «Центральный». Владу Кузеванову инкриминируют ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, по ней ему грозит или штраф от 150 до 300 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

Господин Гладченко считает, что акция протеста проходила на законной основе, хотя и не была согласована городскими властями. «Это беда мэрии, а не беда участника. Во-вторых, участник мероприятия вообще не может отвечать за действия организатора. И само по себе участие даже в несогласованном мероприятии не налагает на участника никакой ответственности»,— сказал Андрей Гладченко. По его данным, к данному моменту протоколы об административных правонарушениях составлены на 26 участников акции протеста, прошедшей 9 сентября в Новосибирске.

В сентябре Центральный райсуд Новосибирска назначил 30 суток ареста координатору местному штабу Сергея Бойко и активисту Альберту Раянову. Они выйдут на свободу 9 октября. Участник митинга Дмитрий Пешков получил 20 суток, но апелляционная инстанция сократила ему арест до 15 суток (на данный момент он уже находится на свободе), активистка Дарья Жукова получила 40 часов исправительных работ. Судебные заседания по делам большинства участников акции, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, пройдут в ноябре.

Источник: Ъ