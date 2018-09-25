Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска

В минувшую субботу, 22 сентября, подрядная организация приступила к укладке нового асфальта на пешеходном тротуаре возле домов № 1 и № 3 улицы Ушакова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 30 июля мэр Бердска Евгений Шестернин дал поручение вместо разбитой плитки покрыть тротуар возле дома № 3 улицы Ушакова асфальтом. На разрушенный тротуар коммунальщики, а затем чиновники Бердска, обратили внимание после неоднократных обращений бердчан: плитка на пешеходной дорожке разрушена на большом участке, по ней невозможно ходить, особенно мамочкам с колясками.

Многочисленные жалобы бердчан дали результат и в конце августа мэрия Бердска объявила аукцион на ремонт участка тротуара возле домов №1 и №3 по улице Ушакова. Цена контракта — 312 655 рублей. Мэрия Бердска обозначила срок выполнения ремонтных работ — в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта с учетом сдачи-приемки выполненных работ.