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Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска

На пешеходной дорожке на ул. Ушакова все время отлетала тротуарная плитка. Подрядчик выполнит ремон за 10 дней и 312 тыс. рублей. (ФОТО)

25.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Заасфальтировали убитый тротуар в центре Бердска

Бердчане не раз обращались в мэрию с просьбой отремонтировать убитый тротуар в центре города

В минувшую субботу, 22 сентября, подрядная организация приступила к укладке нового асфальта на пешеходном тротуаре возле домов № 1 и № 3 улицы Ушакова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 30 июля мэр Бердска Евгений Шестернин дал поручение вместо разбитой плитки покрыть тротуар возле дома № 3 улицы Ушакова асфальтом. На разрушенный тротуар коммунальщики, а затем чиновники Бердска, обратили внимание после неоднократных обращений бердчан: плитка на пешеходной дорожке разрушена на большом участке, по ней невозможно ходить, особенно мамочкам с колясками.

Многочисленные жалобы бердчан дали результат и в конце августа мэрия Бердска объявила аукцион на ремонт участка тротуара возле домов №1 и №3 по улице Ушакова. Цена контракта — 312 655 рублей. Мэрия Бердска обозначила срок выполнения ремонтных работ — в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта с учетом сдачи-приемки выполненных работ.

 


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