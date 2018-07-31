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Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска

Пешеходную дорожку у дома №3 по ул. Ушакова отремонтируют после многочисленных жалоб местных жителей — из-за выдавленной плитки по ней не могут пройти с детскими колясками.(ФОТО)

31.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска

Тротуар на улице Ушакова в Бердске разбит в нескольких местах

На неудовлетворительное состояние тротуара около дома №3 по улице Ушакова коммунальщики Бердска обратили внимание после многократных жалоб местных жителей. По словам бердчан, ходить, а тем более возить детскую коляску в том месте очень трудно. Плитка на пешеходной дорожке разрушена на обширном участке 70-метрового тротуара.

Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют на этой неделе. По его словам, вместо плитки положат более надежный асфальт.

Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска

Пройти по разбитому тротуару сложно, особенно пожилым людям и с детскими колясками


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Переложить надо, как на Ленина! :-D А если серьезно, то отремонтировать пару метров стоит дешевле, чем заасфальтировать! Да и стоит выловить любителей халявы на паркующихся автомобилях, ведь не по одной плитке, да на руках уносят! Вообще следить надо за состоянием, одну плитку разбили… и начали растаскивать, но не за день, два…

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  2. Аноним

    Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют на этой неделе. По его словам, вместо плитки положат более надежный асфальт.
    Гарантия уже кончилась?
    Опять за счет бюджета?
    А можно как-нибудь наказать кого-нибудь из предшественников за то, что они разрешили уложить «менее надежную плитку» и взыскать стоимость работ по исправлению недостатков их работы на посту мэра?

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