Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска

На неудовлетворительное состояние тротуара около дома №3 по улице Ушакова коммунальщики Бердска обратили внимание после многократных жалоб местных жителей. По словам бердчан, ходить, а тем более возить детскую коляску в том месте очень трудно. Плитка на пешеходной дорожке разрушена на обширном участке 70-метрового тротуара.

Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют на этой неделе. По его словам, вместо плитки положат более надежный асфальт.