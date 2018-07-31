Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска

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Переложить надо, как на Ленина! А если серьезно, то отремонтировать пару метров стоит дешевле, чем заасфальтировать! Да и стоит выловить любителей халявы на паркующихся автомобилях, ведь не по одной плитке, да на руках уносят! Вообще следить надо за состоянием, одну плитку разбили… и начали растаскивать, но не за день, два…
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Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют на этой неделе. По его словам, вместо плитки положат более надежный асфальт.
Гарантия уже кончилась?
Опять за счет бюджета?
А можно как-нибудь наказать кого-нибудь из предшественников за то, что они разрешили уложить «менее надежную плитку» и взыскать стоимость работ по исправлению недостатков их работы на посту мэра?
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