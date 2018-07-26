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Переселенцы из аварийного дома недовольны новым жильем в Бердске

Вместо обещанных квартир в высотке мэрия предложила бердчанам студии в 3-этажках микрорайона Белокаменного. На покупку квартир у застройщика Виктора Голубева потратили 29 млн рублей.

26.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Переселенцы из аварийного дома недовольны новым жильем в Бердске

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Подошла очередь переезда по программе переселения из аварийного жилья жителей дома №118 по улице Ленина в Бердске. После публикации в «Курьер. Среда. Бердск» интервью с вице-мэром Бердска по экономике Жанной Шуровой о предстоящем расселении, в редакцию пришли недоуменные переселенцы с просьбой помочь разобраться в их жилищном вопросе.

— «Жилсервис» 20 июля показывал нам новое жилье. Нам студию предлагают по адресу: ул. Ключевая, 53/2, которая меньше, чем у нас сейчас квартира. Где обещанная полноценная квартира в 9-этажке? В моей нынешней квартире 32 квадрата, а мне предлагают 26,5!, — возмущается Любовь Зубарева, обладательница новой квартиры.

Жанна Шурова прокомментировала обращение бердчанки и пояснила, что квартиры купленные в новостройке имеют разную планировку. Есть однокомнатные квартиры, две двухкомнатные, а есть и студии. Вице-мэр подчеркнула, что все купленные администрацией квартиры намного больше тех, в которых сейчас проживают переселенцы из дома №118.

— В доме, где сейчас живут люди, нет полноценных квартир. Они проживают в комнатах по типу секций, с общим туалетом и ванной. В частности, Любовь Зуборева сейчас живет в комнате размером 19,3 квадратных метра. Ей предложили квартиру размером 26,4 квадратных метра, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Напомним, что администрация приобрела у застройщика ИП Голубева 25 однокомнатных и две двухкомнатные квартиры общей площадью 767,3 квадратных метра. 17,4 млн рублей предоставила область и 11,5 млн — средства местного бюджета. Рыночная стоимость квадратного метра в новостройке Бердска колеблется в районе 50-55 тыс. рублей. Цена за один квадрат квартиры в новостройке для переселенцев равна 39 тыс. рублей.

У администрации Бердска уже есть плачевный опыт расселения бердчан из ветхого и аварийного жилья. Жители дома №22 по улице Первомайская заселялись в новые квартиры микрорайона Белокаменный через суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А все потому, что горожане отказались переезжать в «стойла» для коров», как они окрестили новое жилье в Белокаменном, где однокомнатные квартиры перегородили гипсокартонными перегородками, превратив их в «двушки».

Позже экспертиза оценила ветхое жилье переселенцев дороже на 700 тысяч рублей, чем квартиры в новостройках. Борьба за достойные квадратные метры или компенсацию длилась с 2014 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жителей дома №3 по улице Кирова тоже не устроило новое жилье со всеми его «прелестями»: у переселенцев не помещались ноги в туалетной комнате, планировка и исполнение многоквартирника оставляло желать лучшего.

Первые переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Бердске обрели новое жилье в 2009 году. Это были знаменитые бракованные дома на ул. 2-й Заводской, которые потом ремонтировали несколько лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает отслеживать ситуацию с переселением бердчан из дома №118 по улице Ленина. Подробности — в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. гость

    опять халявщики нарисовались, заработай и купи себе то, что хочешь, сидят ждут когда им дадут..

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    • Варвара

      А в каком именно месте они халявщики, простите?! Что за бред. Люди жили в своих квартирах, а не в государственных. Это их собственность, я не думаю, что вы с радостью бы согласились переехать в студию на окраину города. Может им в сарай переехать и деньги целые будут.

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