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Подполковник из Чановского района возглавит отдел МВД Бердска

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Подполковник из Чановского района возглавит отдел МВД Бердска

Владимир Соколов займет должность, ставшую вакантной после увольнения Сергея Проценко. Экс-начальник бердской полиции находится под стражей по обвинению в махинациях с землей.

22.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Сайт ОМВД Чановского района 4 коммент.

Подполковник из Чановского района возглавит отдел МВД Бердска

Владимир Соколов переедет в Бердск из Чановского района

По информации компетентных источников «Курьер. Среда. Бердск», на вакантную должность начальника бердского отдела  МВД назначен подполковник полиции Владимир Соколов. Сейчас 40-летний Владимир Васильевич является руководителем полиции Чановского района.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков, в ближайшие дни нового начальника отдела МВД по Бердску представят личному составу и общественности города. Дата представления будет известна позже.

Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сам Владимир Соколов, приказа о его переводе в Бердск пока нет.

-Не будем торопиться. Мне скажут в управлении приехать к такому-то времени такого-то числа, рубашка белая. Я поеду, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Васильевич, подчеркнув, что он прошел аттестационную комиссию. — Решают сейчас в управлении вопрос о назначении (начальника отдела МВД по Бердску).

Соколов сменит на посту Сергея Проценко, которого, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 мая уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Напомним, что Проценко обвиняют в махинациях с землей. Он арестован 1 февраля. Срок продленного содержания под стражей истекает 30 мая. Поэтому в ближайшие дни Следственный комитет, ведущий расследование, снова обратиться в суд — либо с ходатайством о продлении меры пресечения, либо для начала судебного процесса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как правило, руководителем отдела МВД назначают «варяга», каким был в 2015 году и Сергей Проценко, которого перевели в Бердск из Томска.

справка

Владимир Васильевич Соколов родился 22 октября 1977 года в р. п. Чаны Новосибирской области. В 1996 году окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2001 году – Омскую высшую школу милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области. В уголовном розыске прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции.

В 2002 году назначен на должность первого заместителя начальника отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области – начальника криминальной милиции. Спустя четыре года возглавил отдел внутренних дел по Чановскому району Новосибирской области.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Надолго?

    Thumb up 5 Thumb down 2

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