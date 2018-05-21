Уволен из МВД 10 мая арестованный начальник полиции Бердска Сергей Проценко

Начальник бердской полиции Сергей Проценко, обвиняемый в махинациях с землей, уволен из органов МВД. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков, приказ об увольнении Проценко подписан еще 10 мая 2018 года — более чем через 3 месяца после ареста.

Распространенная ранее некоторыми СМИ информация о другой дате увольнения Сергея Алексеевича не соответствует действительности.

По информации Бирюкова, Проценко уволен из полиции «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

2 марта Сергею Алексеевичу, находящемуся в то время в СИЗО, исполнилось 55 лет. Возможно, он сохранил право на пенсию по выслуге лет, поскольку пока не имеет судимости, а находится под следствием.

Сейчас обязанности начальника отдела МВД по Бердску исполняет Игорь Иус. Михаил Бирюков затруднился ответить, ищет ли областное руководство кандидатуру на вакантную должность. Вероятнее всего, кресло главного полицейского Бердска займет «варяг». Каким в свое время был и сам. Сергей Проценко. Он перевелся в Бердск в 2015 году из Томска.

Хотя в биографии Проценко, который родился в Искитиме, и до этого была работа в бердской милиции.

В 1985 году после службы в армии он был назначен на должность милиционера отдельной роты ППС по Советскому району Новосибирска. После окончания Омской высшей школы милиции в 1989-м работал оперуполномоченным уголовного розыска Бердского ОВД.

В 2000-х годах служил УБОПе Новосибирска, в Барабинске, а в 2011 году был переведен в главк МВД по Томской области, где проходил службу на руководящих должностях: был начальником полиции одного из Томских райотделов МВД, затем стал начальником отдела полиции №1 Томска.

После командировки на Северный Кавказ в 2012 году был назначен начальником полиции города Томска. С октября 2014 по сентябрь 2015 возглавлял полицию ЗАТО Северск Томской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ближайшие дни следствие выйдет с ходатайством в суд о втором продлении ареста Сергею Проценко. 30 мая истекает срок содержания его под стражей. Его арестовали 1 февраля после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок на ул. Тимирязева в Новом поселке, принадлежащий муниципалитету. После чего, по данным СКР, он договорился со своей дочерью Екатериной Песляк о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли.

Аукцион, который состоялся 17 мая 2017 года, не оставлял никаких шансов всем участникам, кроме одного — Екатерине Песляк, на которую и была оформлена земля. Она предложила за бессрочную аренду земли баснословную сумму — 4,5 млн рублей. Хотя первоначальная цена была 139 857 рублей в год.

После этого в сети появилось объявление о продаже участка под тем же кадастровым номером. Все характеристики участка совпадают с той землей, которую разыгрывала на аукционе администрация города и аренду на который выиграла Екатерина Сергеевна. В интернете появилось объявление о продаже «чудесного живописного места в лесу». Стоимость участка — 2,1 млн рублей. А фактически она заплатила за него 11 тыс. рублей, успев за короткий срок оформить землю в собственность, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Друзья Сергея Проценко сомневаются в его виновности, указывая на то, что «он — мент до мозга костей» и стал пешкой в какой-то крупной игре, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».