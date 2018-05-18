СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

30 мая истекает срок содержания под стражей начальника бердского отдела полиции Сергея Проценко. 22 марта ему, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд продлил арест еще на 2 месяца. Сергея Проценко арестовали 1 февраля по ходатайству Следственного комитета.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 мая, адвокат главного полицейского Бердска Николай Мушкин, Проценко находится в новосибирском СИЗО №1. О состоянии здоровья арестованного Николай Викторович не стал распространяться. Но рассказал, что в ближайшие дни следствие должно обратиться в суд.

— По закону за 7 дней до окончания «стражного» срока следователь выходит перед судом с ходатайством. Если он решает оставить под стражей, то ходатайствует о продлении ареста. Следовательно, не позднее 23-го числа следствие должно обратиться в суд, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат.

По его словам, следствие не оповещает его и подзащитного о своих планах и действиях:

— Пока меня ни о чем не уведомляли.

Если же СК соберется продлевать содержание под стражей, защита Проценко будет снова просит смягчить меру пресечения на домашний арест, аргументируя тем, что скрываться, давить на свидетелей и препятствовать следствию Сергей Алексеевич не собирается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце января 2018 года второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54-летнего начальника бердского отдела МВД и его 30-летней дочери Екатерины Песляк возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок. Стала известна и схема оформления и продажи участка в собственность. Один их участников аукциона рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что участок земли, который стал причиной задержания главного полицейского Бердска, не единственный в городе, прошедший по подобной схеме.

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести право на земельный участок. Аукцион, который состоялся 17 мая 2017 года, не оставлял никаких шансов всем участникам, кроме Екатерине Песляк, предложившей заоблачную цену — 4,5 млн рублей. На нее и была оформлена земля. Поставив на участке вагончик, Песляк оформила его как капитальное строение, что дало ей право перевести землю в собственность, заплатив за нее всего 11 тыс. рублей. Позже в интернете появилось объявление о продаже участка в лесной зоне Нового поселка за 2,1 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что подобные схемы в городе действуют давно. До 2016 года аукционы порой проходили с одним участником, когда «неугодным» людям настоятельно не рекомендовали участвовать в торгах. В 2016-м подобных схем уже не было. Однако источник «Курьер. Среда. Бердск», приближенный к властным структурам, сравнил нынешние торги с покерным турниром, где блеф — обычное дело. «Банком» для игроков становится земля, которую федеральный закон позволяет легко оформить в собственность. После этого, участки в престижных местах Бердска выставляют на продажу по рыночной цене: от 1,5 млн до 2,5 млн рублей.

Екатерина Песляк находится под домашним арестом, срок которого истекает тоже 30 мая. Значит, и по ее поводу в ближайшее время следователь обратиться в суд.