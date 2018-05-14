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Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Пенсионерка 10 лет ухаживала за палисадником во дворе 5-этажки. Пока лежала в больнице, клумбу разворотили. Бердчанка не знает, как сохранить оставшиеся саженцы.(ФОТО)

14.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Остатки былой роскоши

Создание клумбы у дома №32 на ул. К. Маркса в Бердске — дело рук Нины Штепы. Она ухаживает за этой клумбой уже 10 лет. Изначально у нее под окнами не было никакой растительности, только гравий. Нина Алексеевна носила землю пешком из частного сектора, с собственного огорода. И делала это, в основном, в одиночку. А когда возникла необходимость в спасении растений, Нины Алексеевны просто не было дома. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях муниципальный Комбинат бытовых услуг разрыл палисадник во время ремонта трубы.

Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Нина Штепа, создатель клумбы

— Нас постоянно затопляли, здесь была неправильно проложена канализация. И однажды решили, наконец, исправить. А я в больнице лежала в это время, так что ничего сделать не могла. Может, жителей и оповещали… В общем, тут большой трактор, говорят, подъезжал и все тут разворотил. Ну и клумбу, конечно, уничтожили. Цветы жалко, землю жалко, своего труда жалко… — сокрушалась Нина Алексеевна.

Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Взломанную отмостку необходимо восстановить

МУП КБУ еще не закончил свои работы. Управляющую компанию предупредили о том, что предстоит восстанавливать отмостку дома, взломанную во время ремонта. А это значит, что будут подгонять больше техники, новой и тяжелой. Поэтому цветы, оставшиеся на второй половине клумбы, желательно выкопать и куда-нибудь перенести на время работы.

Нина Алексеевна присмотрела участок земли, подходящий для этого, но сначала его нужно подготовить. А с этим могут возникнуть трудности.

— У меня уже силы нет сейчас, чтобы тут рыхлить, убирать да переносить. А жители мне не помогают. Только одна соседка в прошлом году помогла, когда я ее попросила. Жильцов-то кого будешь просить? Они ж все на работе… Так-то люди приходят, радуются, говорят «спасибо». Помогать не спешит никто, — поделилась переживаниями Нина Алексеевна.

Если Штепа не найдет способ переместить свои растения в безопасное место, то все они будут уничтожены.

Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Шиповник, ирисы, пионы…

— Вот этот шиповник я привезла из Кемерово; привезла его маленьким, за восемь лет вон как вымахал! Крупный, белый… Здесь у меня вообще много красивых цветов. Сортовые ирисы, пионы хорошие… Но, конечно, это все погибнет, — с горечью подытожила Нина Алексеевна.

В конце апреля «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал грустную историю о клумбе и сотрудниках Комбината бытовых услуг. Напомним, что тогда при ремонте канализации трактор уничтожил клумбу, устроенную под окнами дома № 32 по улице К. Маркса.

Позднее представитель МУП КБУ Дмитрий Хасанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск»,как планируется и проходит работа у многоквартирных домов. В частности, выяснилось, что о предстоящих работах Комбинат бытовых услуг заранее ставит в известность управляющую компанию. А управляющая компания уже доводит эту информацию до жителей дома.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ну началось.
    Как на красоту смотреть, так все жильцы, как помочь пенсионерке — так в газету пишут. Я вот в душе не знаю где эта клумба, и зачем вообще мне она нада,
    Нет сил у пенсионерки, никто не хочет помогать — предупредили, бульдозером под нож и асфальтом закатать, чтоб пыли не было. На халяву никто газоны им лично пересаживать не будет. Это своеобразная проверка соседей на «вшивость».

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  2. люблю цветы

    Я за красоту и порядок , сама сажу цветы под окнами то же многолетники, всякое бывало и во время капремонта переживала за цветы , и от соседского мусора с верхних этажей постоянно очищаю, с собачниками разговоры веду , по другому не могу.Вижу что люди рассматривают , многим нравится и мне приятно. Терпения Вам Нина Алексеевна.

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  3. Новый мэр

    Мне до сих пор не понятна фигура Хасанова,зачем он нужен?!!!!

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