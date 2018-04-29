Грустная история про КБУ и нашу клумбу

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У нашего дома несколько лет была шикарная клумба, сделанная силами одной жительницы. Соседка постоянно ухаживала за цветником, из своей пенсии выделяла деньги на новые растения. Все окружающие ходили и любовались на красоту у подъезда…

Но в среду 25-го апреля случилась беда. Приехали КБУ менять трубы канализации и варварски перекопали всё экскаватором. Всё… Красоты больше нет. Осталось грязное месиво земли и глины.

Хозяйка клумбы рыдает и очень плохо себя чувствует. Человек потратил много сил и средств, но все его труды походя уничтожили. Если бы сотрудники КБУ хотя бы за день предупредили бы нашего цветовода о предстоящих работах, все растения можно было бы аккуратно выкопать, а потом посадить снова. Но нет. Предупреждать и в голову никому не пришло… Какое всё-таки тотальное неуважение к людям и к чужому труду.