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Грустная история про КБУ и нашу клумбу

Хозяйка клумбы рыдает и очень плохо себя чувствует. Человек потратил много сил и средств, но все его труды походя уничтожили.

29.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Дарья:

У нашего дома несколько лет была шикарная клумба, сделанная силами одной жительницы. Соседка постоянно ухаживала за цветником, из своей пенсии выделяла деньги на новые растения. Все окружающие ходили и любовались на красоту у подъезда…
Но в среду 25-го апреля случилась беда. Приехали КБУ менять трубы канализации и варварски перекопали всё экскаватором. Всё… Красоты больше нет. Осталось грязное месиво земли и глины.
Хозяйка клумбы рыдает и очень плохо себя чувствует. Человек потратил много сил и средств, но все его труды походя уничтожили. Если бы сотрудники КБУ хотя бы за день предупредили бы нашего цветовода о предстоящих работах, все растения можно было бы аккуратно выкопать, а потом посадить снова. Но нет. Предупреждать и в голову никому не пришло… Какое всё-таки тотальное неуважение к людям и к чужому труду.


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