На разрушенных клумбах цветы не высаживают коммунальщики Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в разное время пришло несколько писем от читателей, содержащих жалобы на действия сотрудников муниципального Комбината бытовых услуг.

Написала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья, рассказав об уничтоженной клумбе:

— У нашего дома несколько лет была шикарная клумба, сделанная силами одной жительницы. Соседка постоянно ухаживала за цветником, из своей пенсии выделяла деньги на новые растения. Все окружающие ходили и любовались на красоту у подъезда… Но в среду 25го апреля случилась беда. Приехали КБУ менять трубы канализации и варварски перекопали всё экскаватором. Всё, красоты больше нет… Осталось грязное месиво земли и глины. Хозяйка клумбы рыдает и очень плохо себя чувствует. Человек потратил много сил и средств, но все его труды походя уничтожили. Если бы сотрудники КБУ хотя бы за день предупредили бы нашего цветовода о предстоящих работах, все растения можно было бы аккуратно выкопать, а потом посадить снова. Но нет. Предупреждать и в голову никому не пришло… Какое всё-таки тотальное неуважение к людям и к чужому труду.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о частично разрушенном заборе, взломанном асфальте и выкорчеванных деревьях во дворе многоэтажного дома у ДК «Родина».

Официальный представитель МУП КБУ Дмитрий Хасанов рассказал, по какой схеме коммунальщики приступают к земляным работам.

— После того, как мы узнали о какой-либо ситуации, требующей нашего вмешательства, мы обращаемся за разрешением на проведение земляных работ непосредственно к владельцам коммуникаций. Помимо МУП КБУ это могут быть РЭС, Ростелеком и прочие. Ставим в известность управление ЖКХ. После этого мы проводим земляные работы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Хасанов.

Если речь идёт о ремонтных работах на придомовой территории многоквартирного жилого дома, то Комбинат бытовых услуг ставит в известность управляющую компанию.

— Когда нам нужно найти поломку или произвести отключение, то перед этим мы ставим в известность диспетчеров управляющих компаний. А они уже, как непосредственный исполнитель коммунальных услуг в доме, занимаются оповещением жителей. Кто-то объявления вешает, кто-то СМС-сообщения рассылает. Все зависит от степени оснащённости конкретной управляющей компании. Если же говорить про благоустройство, то мы его восстанавливаем. После окончания земляных работ мы поставим забор на место. Если был палисадник и какие-то посадки, то мы, конечно, приедем и на этот участок привезем землю. Но цветы высаживать, конечно, не будем, — уточнил Дмитрий Олегович.